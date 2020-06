Ovidiu Burcă a explicat de ce fostul antrenor va trece de pe banca tehnică la birou.

„El trebuia să fie preşedinte de la începutul acestui proiect.E simbolul rapidismului, poate ajuta din orice postură. Încă n-a semnat pentru că sunt nişte detalii cu care nu s-a pus de acord cu acţionarii.

Eu voi fi director general, lăsăm orgoliile deoparte, s-a dus vremea geniilor care fac totul de unii singuri, e vremea unor echipe în care fiecare să ştie foarte bine ce are de făcut.

Eu l-am sprijinit ca antrenor, i s-a prelungit contractul când mai avea 2 ani, e ceva nemaiauzit. Din păcate, în acest retur lucrurile nu au fost cum ne-am dorit şi am luat cea mai grea decizie. Pancu nu şi-a terminat încă cursurile şi cred că poate îmbina partea asta administrativă.

Înainte mai aveam de jucat 14 meciuri, acum avem 5 finale.Obiectivul de a promova direct nu e uşor, chiar şi un loc de baraj poate fi o performanţă, plecăm cu ultima şansă. Sper să se tragă la sorţi ţintarul cât mai repede, ca să planificăm ce urmează”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit Digi Sport.

În martie, Daniel Pancu a fost demis din funcția de antrenor al trupei giuleștene, iar locul său a fost luat de Dan Alexa. Daniel Pancu a fost numit antrenor la Rapid în 2018, pe vremea când echipa se afla în Liga a 3-a. Cu el la timonă, „alb-vișiniii” au reușit promovarea în eșalonul secund. În urma prestațiilor slabe ale clubului din acest an, oficialii Rapidului au organizat o ședință de urgență, finalizată cu demiterea tehnicianului de 42 de ani.

„Da, am fost la şedinţă şi s-a luat decizia să ne despărţim. Este vorba despre demitere pentru că eu, am mai spus, n-o să-mi dau niciodată demisia. Deşi eram convins că putem promova, s-a considerat că poate este nevoie de o schimbare. Chiar dacă în prima repriză cu Reşiţa, echipa a jucat foarte bine”, spunea Pancu după demiterea sa.