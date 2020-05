Roman afirmă, într-o postare pe o rețea de socializare, dedicată în exclusivitate membrilor și simpatizanților PNL, că nu a fost o întâlnite cu cuțitele pe masă, nu s-a vorbit despre remaniere guvernamentală, toți cei prezenți fiind mulțumiți de activitatea echipei lui Ludovic Orban.

„Chiar așa?

Fac aceasta postare pentru ca membrii și simpatizanții PNL sa cunoască adevarul despre întâlnirea dintre presedinte și lideri ai PNL:

✅ PNL a ieșit cu motoarele turate de la aceasta intalnire, cu o echipa puternica, unita și consolidata in jurul lui Ludovic Orban / deci nu a fost nici o intalnire cu cutitele pe masa cum spun unii, e drept ca am servit o cafea și o apa plata!

✅ Nu am discutat nici măcar in trecere despre remaniere, întrucât suntem foarte multumiți de modul in care miniștri liberali au reacționat in aceasta perioada dificila / deci nu pleacă nimeni, nu vine nimeni, iar miniștri își fac datoria cât mai bine omeneste posibil!

✅ Vesti bune pentru romani: scade numărul cazurilor grave de COVID din sectiile ATI, dar și numărul bolnavilor. In schimb creste numărul celor care se vindeca. Suntem pe drumul cel bun, nu ne-am prăbușit ca Italia sau Spania!

✅ Din punct de vedere economic, suntem una din putinele tari din UE cu creștere economică in trim I. Veniturile colectate in aprilie și mai sunt mai bune ca cele de anul trecut, din perioada similară. Cuvântul de ordine însă rămâne prudenta!

✅ In câteva zile, guvernul liberal prezintă un amplu program de revigorare a economiei românești, bazat pe investiții și pe sprijinirea masiva a sectorului privat!

✅ In final am o veste proasta și pentru PSD: vor fi in opoziție și in următorii 4 ani!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Florin Roman.