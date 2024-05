Monden Cea mai scumpă mașină din Cluj. Proprietarul este o vedetă locală







Exclusiv. Cea mai scumpă mașină din Cluj este una pe măsura renumelui. Vorbim despre un Lamorghini Aventador care a fost achiziționat printr-o societate comercială. Mașina depășește ca valoarea 650.000 de euro și aparține unui ”colecționar„ de astfel de bijuterii.

Vorbim despre Ali Hashem, un cetățean de origine irakiană care trăiește de multă vreme în România. Acesta are mai multe firme în țara noastră și potrivit informațiilor din spațiul public, face bani și din bitcoin. Așa ar fi reușit să facă și o avere frumușică.

Mașină spectaculoasă pe drumurile din Cluj

Plus ceva afaceri în domeniul inteligenței artificiale. Drept urmare așa se explică și veniturile care îi permit o astfel de achiziție costisitoare. Pe de altă parte potrivit acelorași surse, Hashem ar fi fiul unor oameni de afaceri irakieni care l-ar susține și financiar. Ali Hashem a mai avut în garajul său și un Lamborghini Huracan. Mașina este full carbon, practice niciun material din ea nu este din plastic.

Are nu mai puțin de 610 de cai putere și este practice o bestie. Pe aceasta, enigmaticul Ali a decis să o vândă. Cel care a cumpărat-o este un alt clujean care se ocupă de jocuri video, Andrei Mănescu. Acesta a explicat atunci când a cumpărat-o că are încredere totală în achizția pe care o face. Nu de alta, dar Ali are foarte multă grijă de mașinile sale, cel puțin așa spune cumpărătorul.

Schimbi de bolizi de lux

Mașina valorează suma fabuloasă de peste 200.000 de euro. Ceel care a speculat vânzarea ei este cumpărătorul. Asta pentru că știa că irakianul va primi o altă mașină și atunci i-a făcut o ofertă de nerefuzat.

În ceea ce-l privește pe misteriosul arab și afacerile sale, el apare asociat în mai multe firme, alături de mai mulți români. De asemenea una dintre aceste firme este și cea care a făcut achiziția costisitoare a mașinii.