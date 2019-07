Cuc se jură că Drumul Taberei va fi legat de București în decembrie

Cuc. Magistrala 5 de metrou care va lega cartierul Drumul Taberei cu restul Bucureștiului va fi deschisă la sfârşitul lui decembrie 2019 şi se va circula pe ea, a dat asigurări marţi seara ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, la B1 TV.





Cuc a precizat că va avea o discuţie cu noul director al Metrorex, Marin Aldea, şi îi va transmite că "lucrează cu mandatul pe masă", iar în luna decembrie Magistrala 5 va fi deschisă circulaţiei. "(...) mâine o să am şi eu o discuţie cu domnul director proaspăt instalat (la Metrorex - n. r.) în care îi voi spune ce i-am spus şi directorului Şodolescu (fostul director al Metrorex - n. r.): lucrează cu mandatul pe masă. În luna decembrie deschidem Magistrala 5. La sfârşitul lui decembrie se va circula pe Magistrala 5, va fi deschisă", a spus Cuc, potrivit Agerpres. Întrebat despre informaţiile potrivit cărora fostul director general al Metrorex Dumitru Şodolescu ar fi fost îndepărtat din fruntea companiei întrucât nu era agreat de sindicatul de la metrou, ministrul a răspuns: "Cred că nu mă puteţi acuza pe mine că aş fi părtinitor cu sindicatele, când aţi văzut câte proteste au fost la minister de la sindicate". El a subliniat că directorul general al companiei este numit de Consiliul de Administraţie, şi nu de ministru. "Eu tot ce pot să fac este să discut şi să preiau problemele reale pe care aceştia le au şi să încerc să le rezolv. Vizavi de presiuni, să ştiţi că eu nu reacţionez la presiuni deloc. Eu ştiu că trebuie să fac ceea ce am spus, în cazul metroului să terminăm Magistrala 5", a subliniat Cuc. În ceea ce priveşte proiectele viitoare pe care le are Metrorex, Răzvan Cuc a menţionat că deja s-a lansat proiectarea şi execuţia pentru Magistrala 6 - secţiunea 1 Mai - Tokyo.

