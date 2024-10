Sport Cu cine se va duela Simona Halep în primul tur la Hong Kong. Este o adversară foarte puternică







Jucătoarea de tenis Simona Halep, beneficiara unui wild card, se va duela în prima rundă a turneului WTA 250 de la Hong Kong cu Yue Yuan, a şasea favorită, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă. Este pentru prima dată când cele două joacă împreună.

Pe tabloul principal la Hong Kong, turneu dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, se află şi Ana Bogdan (31 ani, 109 WTA), care va juca în primul tur contra australiencei Kimberly Birrell (26 ani, 111 WTA). Birrell a câştigat singura lor confruntare, anul trecut, în primul tur al calificărilor la Australian Open, cu 2-6, 6-2, 7-5.

Simona Halep a fost învinsă

Halep a fost eliminată în turul doi al turneului WTA din Hong Kong de rusoaica Anna Blinkova (26 de ani, 78 WTA), dar a rămas pentru a participa și la turneul WTA 250, unde a primit un alt wildcard. Acest turneu, programat între 26 octombrie și 3 noiembrie, reprezintă o șansă foarte mare pentru româncă.

A fost un meci greu

Halep a pierdut în două seturi cu scorul de 2-6, 1-6. Deși meciul a fost dificil, românca a reușit totuși să obțină un cec de 2.000 de dolari pentru participare. În ciuda înfrângerii, jucătoarea română a câștigat 15 puncte WTA, puncte importante pentru clasamentul său. „Revenirea nu este niciodată ușoară. Mulțumesc Hong Kond pentru primirea călduroasă”, a scris sportiva pe rețelele de socializare.

Simona Halep a avut noroc doar în primul tur

Simona Halep a reușit să o învingă pe Arina Rodionova în primul tur al turneului din Hong Kong, după un meci dificil, câștigat în trei seturi: 6-2, 4-6, 6-4. La momentul respectiv, românca a spus că este foarte fericită pentru că a primit ocazia să participe la acest turneu.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit. M-am simțit foarte bine și a fost o adevărată plăcere să mă întorc pe teren. Am jucat primul meci după câteva luni și mă simt bine, chiar dacă sunt foarte obosită. Vreau să profit de această oportunitate pentru că am primit wildcard. A fost o partidă grozavă. Sunt foarte fericită să fiu aici. Mă bucur de faptul că sunt aici pentru prima dată. Vreau să mă bucur de acest succes. Am simțit presiune după primul set, dar mi-am îmbunățit nivelul ulterior. Vreau doar să mă recuperez ca să pot juca mâine din nou în fața spectatorilor”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Rodionova.