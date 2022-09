Cu cât vor crește pensiile. Nicolae Ciucă: „Nu vom avea astfel de enunţuri”

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, întrebat cu ce procent ar trebui majorate pensiile, că la nivelul Guvernului nu va fi înaintat un procent până în momentul nu vor fi cifrele pe masă şi proiectul de buget pe anul viitor.

„Am să vă răspund foarte simplu – indiferent de partidul al cărui lider suntem, avem totuşi responsabilitate faţă de cetăţeni să le comunicăm de fiecare dată onest şi în funcţie de posibilităţile pe care Guvernul le are. Ceea ce aţi menţionat dvs a fost probabil o dispută între doi oameni politici şi, la nivelul Guvernului, vă pot spune că nu vom avea astfel de enunţuri până în momentul nu vom avea pe masă cifrele şi proiectul de buget pe anul 2023. Aşa cum am făcut în 2022, când am adoptat două pachete de măsuri pentru a sprijini cetăţenii României, tot la fel vom face inclusiv pentru 2023 şi, în funcţie de decizia pe care o vom lua în coaliţie, vă rog să aveţi încredere că vă vom comunica”, a declarat Nicolae Ciucă, întrebat miercuri cu cât ar trebui să crească pensiile.

Ce se va întâmpla cu pensiile

Ciucă a mai spus că în luna octombrie va exista proiecţia de buget pentru anul viitor şi că atunci coaliţia va anunţa măsurile sociale pe care le va lua Executivul. Premierul a declarat că nu se poate pronunța, momentan.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a precizat că formaţinea doreşte creşterea pensiilor cu 16% şi că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, care a anunţat că a identificat resursele bugetare, este responsabil pentru formula de creştere a pensiilor. În caz contrar, „pleacă acasă”, a subliniat Rareş Bogdan. Liberalul a adăugat că Adrian Câciu se împrumută la dobânzi mai mari decât fostul ministru al Finanţelor Florin Cîţu şi „negociază mai prost”, potrivit News.

„Noi am mărit odată cu 14%, altatdată cu 10%… Acum avem o creștere de 24%, deci trebuie făcută mărirea cu diferența care a rămas. Ministerul Finanțelor este la domnul Câciu. Inflația este de 15%. Domnul Câciu este obligat să găsească sursa de finanțare”, a spus europarlamentarul liberal.