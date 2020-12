La AIC per capita, exprimat prin Standardele Puterii de Cumpărare (PPS), Croația s-a situat cu 34% sub media UE, a anunțat Eurostat, confirmându-și prognoza din iunie.

Ungaria se afla înaintea Croației cu un AIC per capita de 33%, în vreme ce Bulgaria se afla la coada clasamentului cu 42% din media UE.

Un AIC per capita sub 25% din media UE au avut și Letonia și Slovacia. România a înregistrat cea mai mare creștere, ajungând la același nivel cu Polonia, la „numai” 21% sub media UE. În 2018 România se afla la 26% și în 2017 la 30% sub media UE.

În Portugalia, Cehia, Malta și Slovenia AIC se situa cu 10-20% sub media UE. În Italia, Irlanda, Cipru, Lituania și Spania AIC era cu cel mult 10% mai mic decât media UE.

Nouă țări peste media UE

Doar nouă state UE aveau o putere de cumpărare peste media UE în 2019, iar PPS a variat de la țară la țară.

Cel mai înalt nivel din UE s-a înregistrat în Luxembourg, 35% deasupra mediei UE, urmat de Germania (22%). Austria, Danemarca, Belgia, Olanda, Finlanda, Franța și Suedia au avut un AIC cu 9-18% peste media UE.

PIB-ul per capita continuă să varieze de la stat la stat în UE

PIB-ul per capita, care cuantifică activitatea economică, denotă și el diferențe substanțiale între statele membre UE, conform Eurostat.

Luxembourg e din nou în vârful clasamentului în privința PIB-ului exprimat prin intermediul PPS, de 2,5 ori mai mare decât media UE.

Croația e iarăși penultima, cu 35% sub medie. În 2018 se situa la 36% sub media UE. Și Bulgaria este din nou pe ultimul loc, cu 47% sub media UE.

Sursa

Traducere: Andrei Suba, RADOR