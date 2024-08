Cristoiu și medalia! Cât de mult i-am deranjat pe americani. Video

Jocurile Olimpice de la Paris s-au încheiat duminică, 11 august. Însă, mai sunt multe de discutat după cele întâmplate pe parcursul competițiilor. Mai ales în cazul României. Cazul Anei Bărbosu a devenit unul celebru în întreaga lume. Chiar dacă acest conflict între federațiile de gimnastică, cea din SUA și cea din România, pare a se stinge, mai sunt destule semne de întrebare.

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a fost prezent luni, 12 august, la podcastul „Hai LIVE”, moderat de jurnalistul Robert Turcesu, de pe pagina de YouTube „HAI România”. Printre diversele teme de discuție abordate, cei doi au abordat și acest caz al Jocurilor Olimpice de la Paris și a conflictului dintre SUA și România.

Cristoiu, TAS și Comăneci

„Pe scurt, noi am făcut o plângere la TAS. Am spsu că ne-au furat arbitrii de la gimnastică la acea probă. Și noi, după cum a spus și Nadia Comăneci, am cerut ca acea medalie de bronz să-i revină și gimnastei românce, să o împărțim, practic. Asta chiar dacă ne-au furat. Ăștia de la TAS, oameni serioși, nu au înțeles exact ceea ce am cerut noi. Am zis că ne-au furat, dar vrem să împărțim medalia”, povestește, succint, Ion Cristoiu toate cele întâmplate.

Scriitorul face, în acest sens, următoarea comparație: „Să spunem că cineva îmi sparge casa, mă fură, chem poliția. Imediat după, fac o înțelegerecu hoțul și sperăm ca autoritățile să ne dea dreptate amândurora. Este exact același lucru ca ceea ce s-a întâmplat acum la Jocurile Olimpice”. Imediat după, Ion Cristoiu spune că Federația de Gimnastică din România nu ar fi destul curaj să ceară mai mult, că ar fi fost prea generoși.

Relația cu americanii

Iar în acest context, publicistul este de părere că i-am fi supărat pe americani. Mai ales că acest caz a fost unul foarte mediatizat în Statele Unite. Mai ales că a fost atacată în acest sens, pe lângă acea hotărâre a arbitrilor, o sportivă de culoare. Ceea ce ar reprezenta un subiect destul de sensibil pentru americani, conform celor spuse de Ion Cristoiu. Acesta adaugă astfel că România ar fi deranjat până mai departe de nivelul sportiv. S-ar fi ajuns până spre cercul politic.

„Iohannis, Marcel și gașca nu mai știu acum cum să o dreagă. Trebuia cum să-i împace pe americani. Peste Ocean, Kamala Harris, soții Obama și alții au ajuns să-și facă un real capital electoral pe această temă. Vorbim de trei gimnaste afro-americane. Și, dintr-o dată, vine o româncă și-i fură decorația uneia dintre ele. Cam greu se acceptă așa ceva”, mai spune Ion Cristoiu.