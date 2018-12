O vloggeriță din România a fost BATJOCORITĂ de TATĂL ei chiar de Sărbători. Detalii şocante

Cristina Kovacs, una dintre cele mai populare vloggerițe din România, a relatat un episod tragic din copilăria sa. La vârsta de 14 ani, superba vlogerriță a fost abuzată de tatăl ei, chiar în Ajunul Crăciunului. Bărbatul se afla sub influenţa alcoolului.





„Era total schimbat. Cred că aveam vreo 14 ani. Mama era pe hol, îl ruga pe tata să nu se ducă să îşi cumpere alcool pentru ca a băut destul. Stăteam cu bunica mea în camera şi ne era frica pentru ca întindea spre zona asta de a fi agresiv cu noi. Urla. Buşea cu picioarele în podea, trântea tot ce era în casa aia.

Iesişe din camera sa nervos să se duca la baie şi a trantit uşa, a dat draperia la o parte și mi-a zis: o vreau pe Cristina. Simţi când un tată te cheamă părinteşte și simți când este o altfel de chemare. Şi i-am zis că nu pot să vin şi bunica mea îmi era frică să nu o lovească”, a povestit, la Antena Stars, Cristina Kovacs.

Cristina a mers în camera tatălui său, dar nici prin cap nu i-a trecut ce avea el în gand. Iar când a ajuns acolo, acesta a început să facă gesturi total inadecvate.

„Eram foarte speriată. Am zis că nu mai scap, nici bunică-mea nu mai scapă, niciuna dintre noi nu mai scăpam. Aici ne este sfarsitul. A venit bunica a bâtut la uşă si i-a zis am venit să o iau pe Cristina că e târziu. Abia atunci m-a lăsat şi am ieşit din camera plângând si tremurând”, a mai spus Cristina.

