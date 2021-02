Am explicat in doua postari anterioare de ce sectorul termoenergetic al Romaniei, unde intra si sectorul minier, e important pentru economia si independenta energetica a Romaniei. Produce in timpul zilei cca 20% din energia electrica consumata in Romania, iar in timpul noptii aproape 30%.(…)” A scris Cristian Teherș, în postarea care poate fi citită integral aici.