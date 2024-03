Cristian Gațu, surprins alături de noua parteneră de viață: „Am ales cu mâna mea soarta”

Fostul handabalist al României, Cristian Gațu, susține că nu are motive de rușine, pentru faptul că se află în proces de divorț și început o relație nouă la vârsta sa(n.r. 78 de ani). El a fost surprins cu noua parteneră de viață, iar din imagini rezultă că nu se sfiește să fie „tandru” cu actuala femeie din viața sa.

Cristian Gațu spune că regretă enorm faptul că divorțul său a ajuns în atenția opiniei publice, însă, decizia de a-și reface viața îi aparține și nu ar trebui să fie comentată, spune marele handbalist al României.

„Fiecare îşi alege viaţa personală, Categoric, dar că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. (n.r. - Trăiţi o altă viaţă alături de o altă persoană) Da, am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe", a spus dublul campion mondial la handbal, Cristian Gaţu, pentru Orange Sport.