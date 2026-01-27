HAI România! Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate







Crima din comuna Cenei, judeţul Timiş, în care un băiat de 13 ani şi-a asasinat cu premeditare un coleg de şcoală, ajutat de un alt prieten, în vârstă de 15 ani, continuă să facă obiectul unor dezbateri aprinse în societate dar şi a unor revolte. Atunci când autorităţile statului nu-şi fac datoria şi nu pedepsesc aseenea fapte, se poate întâmpla ca oamenii să-şi dorească să-şi facă singuri dreptate.

Moartea unui copil nevinovat, asasinat cu o cruzime greu de imaginat, poate fi un astfel de eveniment care să deteremine cetăţenii să treacă la a-şi face singuri dreptate. Ceea ce, evident, nu este deloc de dorit, pentru că asta înseamnă anarhie. Deocamdată, manifestaţiile localnicilor din comuna Cenei, unde s-a produs asasinatul, dar şi a celor din Sânmihaiul Român, unde s-a zvonit că va fi adus criminalul să stea la bunica sa, sunt paşnice.

Oamenii cer doar dreptate pentru Mario, băiatul asasinat. Dar pluteşte în aer o încordare şi o stare de tensiune care oricând poate să explodeze. În cele două localităţi, sunt patrule de jandarmi care, deocamdată, ţin situaţia sub control. A fost însă şi un moment mai greu, când situaţia risca să degenereze, luni, la Sânmihaiul Român.

Din fericire, aplanat totuşi, cu mare greutate şi abia după ce bunica celui care se bănuia că a fost adus acolo, criminalul de 13 ani, a permis ca doi oameni din comună, însoţiţi de primar, să-i percheziţioneze casa.