În ciuda temperaturilor scăzute, Arctica este bogată în depozite minerale și este probabil să devină o cale de transport maritim, pe măsură ce gheața se va topi. Cu toate acestea, Garda de Coastă a SUA are un singur spărgător de gheață, necesar pentru a forja cărări prin gheață.

Nava, numită Steaua Polară, are 40 de ani și are nevoie de piese noi. Garda de Coastă are un spărgător de gheață mediu numit Healy. Nick Solheim de la Wallace Institute for Arctic Security a declarat că două nave nu sunt suficiente pentru a finaliza acestă procedură.

“Nu arată foarte bine acum”, a declarat Solheim pentru FOX News. „Rămânem fără piese de schimb … pentru Steaua Polară”.

Solheim a spus că SUA trebuie să-și mărească inventarul pentru a compensa prezența crescută a Rusiei și Chinei în Arctica. Garda de Coastă are planuri privind cel puțin, încă două spargătoare de gheață. Între timp, Rusia are zeci de spărgătoare de gheață, iar China are mai multe și este în procesul de dezvoltare a altora.

Lupta pentru putere

Regiunea arctică este supravegheată, în prezent, de Consiliul Arctic, format din Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Rusia, Suedia și SUA. Consiliul include observatori și așa-numitele state non-arctice, dintre care unul este China. China concurează pentru un acces mai mare în Arctica prin negocierea acordurilor comerciale cu națiunile arctice și încercarea de a construi infrastructura în aceste țări.

Cu alte cuvinte, cursa pentru Arctica este pornită. Contraamiralul John Mauger a declarat că SUA încearcă să își sporească influența pentru a menține ordinea internațională în regiune.

“Preocuparea noastră constă în a ne asigura că suntem capabili să menținem accesul, să menținem securitatea frontierelor noastră, să menținem securitatea resurselor noastre care sunt în regiunea arctică și să susținem și statul de drept și ordinea internațională”, a spus Mauger .