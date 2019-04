CRBL, din nou tânăr însurățel? Evenimentul va avea loc în această vară. Ce s-a întâmplat cu Elena

CRBL are de gând să își reînnoiască jurămintele cu actuala soție, Elena. Cei doi au împlinit 10 ani de căsnicie în 2018, dar nu au apucat să sărbătorească așa cum se cuvine, fapt pentru care vor organiza o mare petrecere în această vară.





Proaspătul câștigător al show-ului Asia Express, CRBL, este priceput nu doar la muzică, ci a dovedit întregii țări că are rezistenţă fizică în emisiunea-concurs din care a ieşit învingător. Cu toate că a avut noroc cu carul în carieră, nu se poate spune același lucru și despre planul sentimental. CRBL, alias Eduard Andreianu, a divorțat de prima soție, Andreea, în 2004, când avea 27 de ani. Cei doi au avut un mariaj de 7 ani. Ulterior, artistul s-a recăsătorit cu Elena. Cei doi au o fetiţă, Alessia, în vârstă de 8 ani, informează Click .

Pe CRBL îl ştie toată lumea de pe scenă şi după ultima emisiune Asia Express, după care şi-a făcut şi mai mulţi fani. Puțini cunosc detalii despre viața lui amoroasă. Cu toate că artistul este fericit lângă Elena, femeia care i-a dăruit şi o fetiţă superbă, în trecut CRBL nu a reuşit să-şi salveze mariajul. El a mai fost căsătorit cu Andreea, de care a divorţat în 2004.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit ca niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul «viață noastră», ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: «viață mea» și «viață lui». Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite.”, povestea Andreea într-un interviu.

După divorţ, cei doi nu au mai ţinut legătura. Între timp şi Andreea a devenit mămica unui băieţel.

CRBL și-a refăcut viața după despărțirea de Andreea. El s-a însurat cu Elena, pe care a cunoscut-o la emisiunea „Dansez pentru tine. Ea era coregraf, iar el concurent. În luna noiembrie, Elena și celebrul cântăreț împlinesc 11 ani de căsătorie, iar în vara acestui an au de gând să își reînnoiască jurămintele și să organizeze o petrecere pe cinste.

„În noiembrie 2018 am împlinit 10 ani de căsnicie, dar nu am apucat să sărbătorim cum se cuvine. Am plănuit un super party, dar unii au participat la emisiunea «Asia Express», difuzată de Antena 1, și erau în India (n.r. filmările s-au terminat în decembrie 2018).”, a declarat Elena, soția lui CRBL.

ULTIMA ORA! Alerta la meciul Simonei Halep din Fed Cup. Se TEM de un DEZASTRU ca la Notre Dame

Pagina 1 din 1