Jorge are o carieră de succes, dat puțină lume știe prin ce trauma a trecut după ce a divorțat de Alina Laufer, în anul 2012. Acea perioadă din viața lui cu siguranță va rămâne pentru mult timp în sufletul artistului.

Nereușind să treacă singur peste acest necaz din viața lui, Jorge a apelat la un psiholog pentru a se pune din nou pe picioare.

Iar înainte de divorț și-a pierdut și tatăl. După evenimentul nefericit, despărțirea de prima lui soție i-a accentuat starea de neputință și de depresie.

De asemenea, Jorge îi este recunoscător și Ramonei, actuala lui soție. La rândul ei, l-a ajutat pe artist în tot acest proces de vindecare.

„Divorțul pare a fi cea mai mare tragedie după pierderea unei persoane dragi. Însă, ca orice lucru care pare negativ la început, el are și mari părți pozitive. Simți atunci că totul se destramă, însă, odată cu timpul, înțelegi că Dumnezeu a avut un plan cu tine și că drumul și alegerile tale se îmbină cu ale Lui. La un moment dat, nu m-am mai împotrivit și am mulțumit pentru acea experiență. Sunt recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și trimit mereu iubire în trecut experiențelor mai puțin pozitive și tuturor oameni- lor implicați. Ramona a fost luminița de la capătul tunelului.

Treceam printr-o perioadă în care îl pierdusem pe Dumnezeu și eram supărat pe El pentru toate experiențele pe care eu le vedeam negative în viața mea (pierderea tatălui, divorțul). Pe lângă toate calitățile pe care le are, a contat foarte mult ce a reușit ea să transforme în mine. Eu am devenit un om mai bun de când am cunoscut-o pe Ramona. Am realizat că o relație este benefică nu atunci când vezi tu ce calități are celălalt, ci atunci când realizezi că scoate ce-i mai bun din tine”, a declarat Jorge pentru Viva.

În 2013, cântăreţul s-a recăsătorit cu Ramona Prodea.

Soţii Papagheorghe s-au cunoscut la teatru: el era pe scenă, iar ea venise să îşi aştepte o prietenă, aflată şi ea la repetiţiile aceleiaşi piese. Cei doi nu credeau că între ei se va înfiripa o idilă. Totuși, au ieșit de câteva ori împreună, după care relația s-a răcit.

Ulterior s-au revăzut, după o lungă perioadă de timp, la o întâlnire de afaceri. Și de atunci au fost de nedespărţiti

Jorge are o fetiță din căsnicia cu Alina Laufer. La rândul ei, Ramona Prodea are o fată dintr-o relație anterioară. Iar pe 28 martie 2017, actuala soție a artistului i-a dăruit acestuia un băiețel, potrivit cancan.ro