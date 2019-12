Astfel, într-un material publicat de curând, influenta publicație americană The Wall Street Journal susține că doar 10 la sută din sumele strânse în conturile l’Obolo di San Pietro (sau Peter’s Pence, cum este cunosută cutia milei de la Vatican în lumea anglo-saxonă) sunt destinate săracilor. Conform ziariștilor americani, cea mai mare parte a banilor strânși de la credincioși (aproximativ 55 de milioane de dolari anual) merg la bugetul Vaticanului pentru a acoperi deficitul.

Fondul l’Obolo di San Pietro este alimentat de catolicii din întreaga lume prin donații. Este un fond papal special, care, potrivit site-ului său oficial „reprezintă un gest de fraternitate prin care fiecare credincios poate participa la acțiunile Papei în sprijinul celor nevoiași și al comunităților ecleziale aflate în dificultate”. De altfel, în secțiunea „Lucrări realizate” de pe site-ul respectiv sunt enumerate donații recente făcute de Papa Francisc către diverse comunități din întreaga lume. De pildă suma de 100.000 € (110.794 dolari SUA) trimisă pentru victimele cutremurului care a lovit Albania în luna noiembrie sau ajutorul acordat unei școli de băieți din Siria.

Praf în ochi, par să creadă ziariștii de la The Wall Street Journal (WSJ) care își intitulează articolul „Vaticanul folosește donațiile destinate săracilor pentru a-și acoperi deficitul bugetar”. „Credincioșii sunt induși în eroare cu privire la utilizarea donațiilor lor, ceea ce ar putea afecta și mai mult credibilitatea managementului financiar al Vaticanului sub Papa Francisc”, notează Francisc X. Rocca în The Wall Street Journal, afirmând că adevărata destinație a banilor este cunoscută numai unui număr restrâns de funcționari de la Vatican.

Pe site-ul acestui fond putem găsi, de altfel, niște aluzii că Papa poate folosi fondurile respective în „orice fel care ajută slujirii sale, inclusiv în sprijinul administrației sale”. Până la urmă, banul e ochiul dracului și nu-i putem acuza prea tare pe părinții de la Vatican că nu prea știu să-l chivernisească. Din păcate, însă, banii din cutia milei nu sunt folosiți numai pentru a astupa găurile din bugetul Vaticanului. Potrivit Wikipedia, în 2019, s-a dezvăluit că fondurile au fost folosite în secret de oameni de la Vatican pentru a cumpăra proprietăți de lux la Londra și pentru a finanța filme precum Rockettman (o peliculă dedicată vieții lui Elton John care abundă în scene explicite de homosexualitate).

Conform ziariștilor de la ilgiornale.it, nu Papa Francisc este responsabil pentru afacerile ciudate făcute cu acești bani. Suveranul Pontif are, însă, datoria să afle adevărul despre aceste afaceri, dacă vrea să demonstreze că luptă pentru transparență la Vatican și împotriva corupției din Curia Romană.

Cutia milei de la Vatican pare să dateze din secolul al XI-lea, când fiecare gospodărie din regatele anglo-saxone trimitea o sumă mică de bani (pence) Papei. Fondul respectiv a fost reorganizat în 1871 de papa Pius XI, care i-a dat o anvergură internațională. Colecta se face printre credincioșii care participă la biserică în duminica cea mai apropiată datei de 29 iunie, când este celebrată Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel.

