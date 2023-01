Corupție la nivel înalt în Ucraina. Un ministru adjunct, arestat pentru luare de mită

Potrivit publicației de știri Ukrainska Pravda, Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a cercetat potențiala corupție care îl implică pe Losinskii, încă din septembrie.

Ministru adjunct ar fi acceptat 400.000 de dolari mită pentru achiziționarea de generatoare de energie electrică. Ministerul Infrastructurii a emis o declarație în care spune că „oferă asistență completă anchetei” și că Losinskii a fost concediat.

Corupție la nivel înalt în Ucraina. Ministrul interimar al Infrastructurii al Ucrainei, adjunct al șefului departamentului Vasili Lozinskii a fost reținut sub suspiciunea de delapidare a fondurilor bugetare. Acest lucru a fost anunțat sâmbătă de serviciul de presă al ministerului.

Mai exact, ministrul adjunct pentru Dezvoltarea Municipalităţilor, Teritoriilor şi Infrastructurii din Ucraina, Vasil Losinskii, a fost arestat pentru luare de mită, potrivit mass-media ucrainene.

Biroul Naţional Anticorupţie a efectuat percheziţii la locuinţa oficialului ucrainean şi l-a reţinut, a relatat sâmbătă cotidianul online Ukrainska Pravda.

După aflarea veştii privind arestarea lui Losinskii, ministerul pe care îl reprezenta l-a demis. Losinskii este acuzat că a primit mită în valoare de 400.000 de euro pentru achiziţionarea unor generatoare de curent.

Ministerul Dezvoltării municipalităţilor, Teritoriilor şi Infrastructurii din Ucraina a postat pe pagina sa de Facebook că sprijină pe deplin ancheta.

⚡️NABU detains Deputy Minister of Infrastructure on bribery allegations.

The National Anti-Corruption Bureau detained Deputy Minister Vasyl Lozynskiy on Jan 21. The deputy minister allegedly accepted $400,000 in bribes for the procurement of electricity generators. 1/2

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 21, 2023