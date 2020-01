Celebra bebelușă Ioana, colegă cu prezentatorul Șerban Huidu, a trecut prin clipe greu de imaginat la întoarcerea sa în țară din excursia în Asia, scrie Cancan.

În ultimele zile, prezența în mai multe țări din Europa a virusului chinezesc ce se presupune că ar fi pornit din piața din Wuhan, a creat panică și în România.

Bebeluşa se teme de prezenţa virusului în ţara noastră, mai ales că recent, aceasta s-a întors din Asia, după ce a stat mai mult de o lună acolo. Cât timp Ioana a fost plecată s-a îmbolnăvit și a fost nevoită să se trateze mai multe zile.

„Din seria eternă și fascinantă Românie: Pe 24 ianuarie m-am întors în țară, după aproape o lună de zile petrecută în Asia, mai exact Bali, cu o superbitate de gripă. Două zile m-am îndopat cu N***, sperând să fie doar o răceală de la schimbarea de temperatură.

Când am văzut că simptomele persistă, m-am dus la farmacie, că tot omul, să cer un T****- antigripalul minune despre care vorbește toată lumea. Ei bine, acolo mi s-a spus că acest medicament nu se eliberează fără o testare prealabilă și că oricum, ținând cont de datele problemei, ar trebui să mă prezint la Institutul Matei Balş pentru o testare”, a scris Ioana pe contul de Facebook.

Imediat ce a ajuns în țară, bebelușa a mers la spital pentru a face mai multe analize. Deși s-a prezentat la una din unitățile medicale care ar trebui să se ocupe de persoanele ce prezintă simptome ale virusului, a fost surpinsă când a aflat că în institutul respectiv nu există un test pentru coronavirus.

„Am zis să fac ceea ce este corect, mai ales în haosul care e acum și să mă prezint la doctor. Azi dimineață, la ora 11 eram la camera de garda a institutului Matei Balş. Mi-am prezentat situația și mi s-a spus că nu am cum să fac testarea pentru coronavirus, că ei nu au așa ceva, dar dacă prezint simptome de gripă, să aștept totuși să mă vadă domnul doctor. Și am așteptat. 8 ore, într-o încăpere de 10 mp cu alți 40 de bolnavi infecțioși. A fost frumos. Am făcut schimb de nervi, de frustrări și cel mai important de boli și viruși”

Te-ar putea interesa și: