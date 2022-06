Copil bătut și mușcat de propria mamă. Judecătorii au refuzat să o decadă din drepturi

Cazul a ajuns în atenția autorităților în urmă cu trei ani. Femeia l-a bătut crunt pe copil, iar totul a fost filmat de partenerul ei. Autoritățile au recunoscut atunci că băiata a fost una extrem de violentă și au luat copilul din familie. Direcția pentru Protecția Copilului a anunțat atunci că băiatul și frații săi mai mici nu pot rămâne alături de mamă.

Dosarul a ajuns în instanță, iar judecătorii i-au aplicat femeii doar o amendă de 2.000 de lei și au obligat-o să meargă la consiliere psihologică şi cursuri de educaţie parentală. În 2021, băiatul a ajuns din nou acasă, deoarece mama sa nu fusese decăzută din drepturile părintești.

„În 2021, s-au întors în sânul familiei, au fost sub supraveghere şase luni şi de către DPC şi de către noi. Noi am continuat. Nu au mai fost sesizate acte de violenţă. Copilul nu a recunoscut. Am vorbit şi cu doamna director de la şcoală”, a declarat Andrei Năstase, primarul comunei Arsura, potrivit stirileprotv.ro.

Bătut din nou

Săptămâna trecută, un şofer l-a văzut pe băiatul de 14 ani, singur, la marginea satului. Acesta fugise de acasă după ce a fost din bătut din nou de mama sa care, care de data aceasta l-a și mușcat.

„L-a întrebat ce caută şi a spus că a plecat de acasă pentru că l-a bătut mama. A fost anunţată colega de la Asistenţă Socială, s-a deplasat la faţa locului, copilul prezenta urme de violenţă, vânătăi. A fost însoţit la dispensarul din Arsura, medicul de familie l-a consultat“, a mai spus primarul, potrivit sursei citate.

Dosar penal

Și de data aceasta au fost sesizate autoritățile. Băiatul și frații său au fost luați din nou din familie. Mama lor nu a obiectat. Au fost anunţate imediat autorităţile.

„În contextul abuzului fizic execitat de mamă, toţi cei trei copii au fost securizaţi în sistemul de protecţie specială”, a declarat Irina Câmpeanu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vaslui.

Femeia este acum cercetată penal. „În cauză a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie”, a precizat Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Localnicii spun că femeia bea peste măsură și își bate mereu copiii. Băiatul cel mare nu a povestit prin ce a trecut de frică. Acum va beneficia de sprijin psihologic.