Copiii născuți în 2011 așteaptă de zece ani cei „500 de euro pentru educație.” Legea educației naționale nr. 1/2011, amânată din nou

Copiii născuţi după data de 9 februarie 2011 urmau să primească de la stat o sumă reprezentând echivalentul în lei a 500 de euro, bani oferiţi pentru educaţie. După ce a fost amânată de la an la an, plata acelei sume nu s-a concretizat nici în acest an și nu va fi concretizată nici în 2023.