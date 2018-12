Măsurile fiscale anunțate de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, între care și plafonarea prețului la gaze, aruncă în haos Bursa din România, constată specialiștii. Potrivit acestora, când a luat deciziile, șeful de la Finanțe nu s-ar fi consultat cu ministrul Energiei, nici măcar cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Consultantul în Energie, George Niculescu, este de părere că impunerea prețului la gazele naturale, în condițiile în care statul roman deține participații importante în singurele companii de profil, este o gravă greșeală de management și arată amatorismul de care dau dovadă actualii guvernanți.





La câteva ore de la prezentarea noilor măsuri, toți indicatorii bursieri sunt mult pe minus, spune George Niculescu. Potrivit consultantului, chiar și companiile care au o activitate comercială bună, în mod constant, au fost zdruncinate de propunerile lui Eugen Teodorovici."Ministrul Eugen Teodorovici reclamă un comportament al companiilor de gaze are arată dispreț față de consumator. Ministrul uită probabil că în România există doar două companii producătoare de gaze natural: ROMGAZ, unde statul controlează 70% din acțiuni și OMV-PETROM, unde statul mai deține o participație de 20%. Deci practic, atunci când aceste companii fac profit, ele varsă dividende în contul statului român. Să impui o limită a prețului la gazele naturale, în condițiile în care tu, stat român, deții participații importante în singurele companii de profil, este o gravă greșeală de management și arată amatorismul de care dau dovadă actualii guvernanți”, a declarat, pentru EVZ, consultantul în Energie, George Niculescu.

Specialistul consideră că plafomarea prețului la gaze este o “intervenție grosolană” în mecanismele de formare a prețului pe piață liberă, concurențială. “Ministrul Teodorovici a intrat într-o operație pe cord deschis inarmat cu un topor, nu cu un bisturiu”. Consultantul George Niculescu reamintește că 65% din consumul de gaze naturale se tranzacționează pe bursă. “Deci modalitatea de formare a prețului este una foarte transparență, bazată strict pe cerere și oferta”, iar, din punctual lui de vedere “unul din primele efecte ale acestei măsuri va fi o scădere drastică a lichidității pieței de gaze natural”. George Niculescu este de părere că plafonarea impusă la gazele natural avantajează de fapt marii consumatori energetic, nicidecum consumatorii casnici.

“Domnul ministru vrea plafomarea prețului la valoare de 68 de lei per MWh, în condițiile în care media de tranzacționare a anului a fost de 94 de lei/MWh. Și vrea acest lucru de dragul consumatorilor casnici. Am auzit acest tip de populism ieftin de nenumărate ori. Adevărații beneficiari ai acestei măsuri sunt de fapt patru mari companii: InterAgro – Ion Nicolae contributor serios la campaniile PSD-ului, ALRO – companie din Olt– Darius Valcov, ArcelorMittal Galați și AZOMUREȘ. Aceștia sunt principalii consumatori de gaze naturale din România, iar această măsură le asigură lor, gazul redus cu 30%. Doar InterAgro consumă, în medie, 3 miliarde de metri cubi de gaz natural pe an. Acesta este cadoul de Crăciun pe care PSD-ul îl face acestor companii”, a comentat consultantul George Niculescu, el fiind și vicepreședinte al PNL Constanța.

Despre propunerea lui Eugen Teodorovici de impozitare a furnizorilor de energie electrică cu 3% din cifra de afaceri, George Niculescu opinează că măsura va face ca de pe piață de energie electrică să dispară rapid toți furnizorii mici și medii, în marea lor majoritate firme românești.”Vor supraviețui doar furnizorii integrați, mai exact cei care au și capacitate de producție de energie electrică și distribuție, adică CEZ și Enel. Aceștia își vor susține pierderile din activitatea de furnizare din activitatea de producer și distrubuție de energie electrică. În final, această măsură care va elimina o bună parte din concurență, va duce la o creștere a prețului energiei electrice tocmai din lipsa concurenței. Iar cei care vor plati această creștere de preț vor fi tot consumatorii casnici, a concluzionat consultantul George Niculescu.

