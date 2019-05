Constănțeni, bănuiți de infracțiuni economice cu utilaje de construcții, reținuți de polițiști

Doi constănțeni, de 25, respectiv 33 de ani, sunt cercetați în stare de reținere după ce au fost prinși în flagrant delict în timp ce, folosindu-se de documente false, obținuseră, prin înșelăciune, și vindeau utilaje pentru construcții. Cei doi sunt bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni economice.





Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, din IPJ Constanța, cu sprijinul mascaților şi al colegilor de la Rutieră, au organizat o acţiune în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. În acest context, polițiștii au depistat în flagrant delict doi bărbați, bănuiți că ar fi indus în eroare două societăți comerciale din Constanța, prin folosirea calităţii mincinoase de reprezentanți ai unei societăți comerciale din București, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Munteanu.

Polițiștii au stabilit faptul că cei doi bărbați, în vârstă de 25, respectiv 33 de ani, ambii din Constanța, ar fi închiriat de la administratorii firmelor, prin emiterea unor documente şi ştampile falsificate, emise de către o societate din București, schele şi popi metalici. Suspecții au încercat, ieri, când au fost prinși în flagrant într-un șantier de construcții din Eforie Nord, să comercializeze bunurile închiriate, în baza unor documente falsificate, către clienţi din județul Ilfov şi municipiul Bucureşti. Prejudiciul, în valoare de 155.000 de lei, a fost recuperat, urmând a fi restituit păgubiților. Polițiștii au dispus reținerea celor doi, pentru 24 de ore, fiind introduși în Arestul IPJ Constanța, urmând ca, în această seară, să fie prezentaţi instanței cu propunerea de arestare.

