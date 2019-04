Cine este noul consilier al ministrului Carmen Dan. DNA l-a trimis în judecată pentru un miel

Fostul șef al poliției rutiere, colonelul în rezervă Lucian Diniță, a fost numit consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. El se fi responsabil de domeniul ordinii publice.





Lucian Diniță a activat timp de 25 de ani în Poliția Română și a condus, în perioada 2009 - 2014 Direcția de Poliție Rutieră, informează digi24.ro.

În 2016 DNA l-a trimis în judecată pe fostul ofițer de poliție, acesta fiind acuzat că a fi luat mită un miel, doi curcani şi cinci păstrăvi de la un om de afaceri, pentru ca acesta să poată obţine mai repede permisul de conducere. În instanță, atât magistrații de la Tribunalul București, cât și cei de la Curtea de Apel l-au achitat și pe Lucian Diniță, și pe ceilalți doi inculpați din dosar: pe omul de afaceri Gheorghe Deaconeasa, precum și pe Maricel Ilie, fost polițist.

Într-un interviu acordat EVZ în februarie 2019, imediat după aflarea deciziei, Diniță declara că intenționează să plece din țară.

„Ce pot să vă spun? Și-au bătut joc de viața mea, de cariera mea, de familia mea. Nu mai zic cum am ajuns din punct de vedere financiar. Noroc că încă mai există instanțe de judecată”.

Întrebat dacă are de gând să ceară despăgubiri după acest proces, Lucian Diniță a spus: „Nu am cum. Nu am nici bani, iar starea de sănătate îmi este afectată. O să încerc să îmi rezolv problemele financiare și plec din țară. Nu mai pot sta în țara asta. Unde? Unde oi vedea cu ochii.

Atentie, PENSIONARI! Se modifica pensiile! Anunt de ultima ora! Cati bani vei lua in functie de unde ai lucrat

Pagina 1 din 1