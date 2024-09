Sport Confruntare decisivă în UEFA Națions League. Franța încearcă să-și recupereze poziția de lider







UEFA Nations League este una din competițiile importante de fotbal pentru echipele naționale din Europa. Această competiție organizată de UEFA a fost lansată în 2018 pentru a înlocui meciurile amicale internaționale. Acestea erau mai puțin competitive, astfel au fost înlocuite cu partide mai intense și mai importante.

Ediția 2024-2025 a Ligii Națiunilor va aduce un plus de competitivitate și interes în lumea fotbalului. Datorită noului format de care dispune competiția și de rolul său în ceea ce privește calificarea la Campionatul European, secatorii vor avea parte de meciuri intense între echipele naționale.

Valoarea UEFA Națions League

Valoarea competiției UEFA Nations League este semnificativă din mai multe perspective, inclusiv cele sportive, financiare și strategice pentru echipele naționale și UEFA. Competiția oferă echipelor naționale o platformă competitivă, stimulează implicarea suporterilor și generează venituri considerabile pentru UEFA și echipele participante. Astfel, valoarea competiției se ridică la aproximativ 7,41 bilioane de euro.

De asemenea, competiția asigură o pregătire mai bună pentru marile turnee. De asemenea, aduce fotbalul internațional într-o lumină mai atractivă și mai dinamică.

Formatul Ligii Națiunilor UEFA

Competiția este împărțită în patru ligi: Liga A, Liga B, Liga C și Liga D. Acest aranjament este bazat pe coeficientul UEFA și pe rezultatele anterioare ale echipelor. De asemenea, fiecare ligă este împărțită în grupe de 3 sau 4 echipe. Acestea care joacă meciuri tur-retur. De asemenea, echipele care câștigă grupele din ligile B, C și D sunt promovate în liga superioară. Pe cealaltă parte, ultimele clasate din ligile A, B și C sunt retrogradate în liga inferioară.

Datorită acestui format, câștigătoarele grupelor se califică în faza finală a competiției, denumită Nations League Finals, care include semifinale, o finală și un meci pentru locul 3. Pe lângă titlul de campioană a Ligii Națiunilor, competiția oferă și oportunități de calificare pentru Campionatul European.

În ceea ce privește primul trofeu al Ligii Națiunilor, acesta a fost câștigat de Portugalia în 2019. În edițiile următoare, Franța a reușit să câștige în 2021, iar Spania a devenit campioană în 2023.

Meciul dintre Franța și Belgia

Meciul de astăzi dintre Franța și Belgia va începe la ora 21:45 și va însemna o partidă foarte importantă și interesantă. Echipa națională de fotbal a Franței va încerca să-și revină după ce a suferit o înfrângere cu 1-3 în fața Italiei. Partida a însemnat deschiderea campaniei UEFA Nations League 2024-2025.

Pe de altă parte, naționala de fotbal a Belgiei va aborda următoarea confruntare plină de încredere. Asta după ce a învins Israelul cu 3-1 în meciul de deschidere al UEFA Nations League 2024-2025. Cele două reușite ale căpitanului Kevin De Bruyne și golul lui Youri Tielemans i-au ajutat pe diavolii roșii să obțină maximum de puncte în această partidă.

Franța va găzdui vechea rivală Belgia în a doua partidă din UEFA Nations League 2024-2025 pe Parc Olympique Lyonnais din Decines-Charpieu, Franța.

Schimbări pentru echipa Franței

Belgia antrenată de Domenico Tedesco își va lua revanșa după ce a fost eliminată de Franța la Campionatul European UEFA 2024 în urmă cu doar două luni. După ce a încasat trei goluri împotriva Italiei, Didier Deschamps ar putea face puține schimbări în unsprezecele de start al Franței.

Jules Kounde și Dayot Upamecano ar putea fi titulari împotriva Belgiei în meciul următor. De asemenea, Michael Olise, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani și Marcus Thuram își vor disputa un loc pentru a juca alături de Kylian Mbappe, Bradley Barcola și Antoine Griezmann.

Pentru Belgia, atacantul vedetă și cel mai bun marcator al lor din toate timpurile, Romelu Lukaku, a avut parte de o perioadă mai puțin solicitantă. În absența lui Lukaku, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku și Lois Openda vor juca un rol-cheie. Astfel, Belgia va da tot ce poate pe teren pentru a obține trei puncte din acest meci.

Recordul confruntărilor directe dintre Franța și Belgia la fotbal îi favorizează pe Diavolii Roșii. Belgia a câștigat 30 din cele 76 de meciuri pe care le-a disputat până acum. Franța a înregistrat 27 de victorii în această confruntare. De asemenea, 19 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Ultima dată când aceste două echipe s-au întâlnit, Franța a învins Belgia cu 1-0 în confruntarea din 16-zecimile de finală ale UEFA Euro 2024. Meciul s-a discutat pe arena de la Merkur Spiel din Dusseldorf, Germania.