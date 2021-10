„Completarea demografică cu arabi și asiatici”, obligatorie pentru Europa de Est! Neo-marxismul ne-a decis soarta!

„Pe măsură ce căldura, creșterea mărilor, a oceanelor și seceta fac ca zone mari ale planetei să nu mai poată fi locuibile, milioane, dacă nu miliarde de oameni ar putea fi nevoite să se mute la latitudini mai potrivite pentru supraviețuire. Cea mai grea provocare care se află în fața noastră nu este reducerea emisiilor, ci mutarea oamenilor”. Aceasta este opinia pe care o exprimă Parag Khanna într-un editorial apărut în influenta publicație Financial Times.

Rolul presei în „Marea Resetare”

Sunt la fel de convins ca dumneavoastră că nici Parag Khanna, nici conducerea editorială a Financial Times nu au posibilitatea de a forța vreo țară să-și deschidă granițele în fața imigrației, oricâte profeții apocaliptice ar face, De altfel, nu acesta este rolul lor și al celorlalte instituții media internaționale și românești care ne educă zi de zi. Noul marxism, ideologia dominantă în Occident, a realizat diviziunea muncii în rândul establishment-ului. Ce rol are presa mainstream, aflată în mâna elitelor financiare, în toată această construcție ne explică genialul Curtis Yarvin: „Aceasta este teribila contradicție a regimului politic modern. Opinia publică are întotdeauna dreptate, există și excepții, însă… Este infailibilă, dar educatori responsabili trebuie să o îndrume spre adevăr. În caz contrar, ar putea cădea pradă nazismului, rasismului sau altor gânduri rele. Acesta e rolul Catedralei”, . Ce este această Catedrală ne spune tot Yarvin. „Catedrala are două părți: universitățile acreditate și presa mainstream. Universitățile formulează politicile publice, presa ghidează opinia publică. Cu alte cuvinte, universitățile iau decizii, iar presa obține consimțământul. Este foarte simplu, ca un pumn în gură”.

Ce rol au rezervat progresiștii Europei de Est în geografia umană, aflați citind articolul publicat pe site-ul Evenimentul istoric.