Compania lui Firea câștigă procesul pentru managementul traficului în București

Firea își freacă mâinile de bucurie.





Pe 4 aprilie, Primărie Generală a Capitalei a câștig at în inst anță procesul prin care se cerea suspendarea Hotărârii nr. 551/23.08.2018, care prevedea delegarea gestiunii s erviciului public local, privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, într eținerea și funcționar ea sistemelor de s emnalizare și dirij are a cir culației în Bucur ești, în s arcina C ompaniei Municip ale „Manag ementul Traficului București S.A.”, una dintre c ele 22 de c ompanii înființat e de Gabriela F irea din momentul în care a pr eluat frâiele c onducerii primăriei. În luna martie a anului trecut, Municipalitatea a f ost acționată în judecată de V esta In vestment S .R.L, producător de indic atoare și mar caje rutiere, care a solicitat suspendarea Hotărârii 551, c ontestând leg alitatea societății nou înființat e. „ O licență de int egrare a int ersecțiilor în sist emul automat de manag ement al tr aficului c osta anterior delegării g estiunii serviciului 50.000 de eur o, iar în pr ezent, doar 2.000 de eur o, de la ac elași producător. Astfel, Primăria Capitalei a făcut o economie consistentă din banii bucureștenilor”, s e specifică în c omunicatul, remis presei, de Primăria Generală a Municip alității.

