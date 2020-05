În țara noastră există o gamă foarte diversificată de soiuri de vin, astfel că alegerea unui sortiment poate deveni dificilă. Dar specialiștii ne pot veni în ajutor.

Cel mai specializat ghid, Gault & Millau, a realizat un top al celor mai bune vinuri românești. Peste 130 de vinuri se regăsesc în acest clasament, realizat în baza unor punctaje care pot da un scor de până la 100 puncte.

Vinurile au fost evaluate de o echipă de trei experți renumiți la nivel internațional – Caroline Gilby (Master of Wine), Isa Ball (Master Sommelier) și Ana Săpungiu (Master of Wine).

”Vinul românesc are un potenţial în care credem şi acesta este motivul pentru care am lansat ghidul de vinuri Gault&Millau pe plan local. Principiile de la care am pornit sunt transparente şi clare: expertiză independentă, neutralitate faţă de interesele comerciale ale pieţei, abordare constructivă, şanse în procesul de evaluare pentru toţi producătorii, indiferent de dimensiunea acestora. Pasul următor după lansare este de a promova vinurile româneşti selectate în ghid şi producătorii acestora atât în România cât şi la nivel internaţional“, declară Raluca Hriţcu şi Ştefan Mortici, co-CEO Gault&Millau România.

În topul Gault & Millau, cel mai mare punctaj l-a obținut Smerenie, de la Crama Oprișor. E vorba de producția din 2016. Acesta a primit și premul de cel mai bun vin roșu.

Cele mai bine clasate vinuri românești sunt:

Smerenie de la Crama Oprișor, din 2016 – roșu sec Cvartet de la 7Arts, din 2016 – roșu sec Transylvanian Ice Wine de la Liliac, din 2016 – alb dulce

Cele mai bune vinuri rose românești

Har de la Dagon Clan din 2017 este cel mai bine clasat vin rose în acest top. Se situează pe poziția 11 și este un vin sec. Următoarele două vinuri rose se clasează pe pozițiile 28 și 29 și sunt tot seci. Acestea sunt Cepari Rose (Cepari) și Anca Maria de la Domeniul Vlădoi.

Cele mai bune vinuri albe românești

În afara celor trei vinuri albe clasate între primele zece, cel mai bine clasate sunt Anima de la Crama Aurelia Vișinescu (2017), Lechburg, de la Lechburg (2017) și Nectar of Transylvania de la Liliac (2016). Primele două sunt seci, iar al treilea este dulce.