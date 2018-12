Colorful.hr Leasing, parte a Grupului Romanian Software: Vietnamul poate ajuta Romania sa isi acopere o mare parte din deficitul de personal

Deficitul de personal din constructii, turism si din sectorul de productie poate fi acoperit in mare masura de ”importul” de angajati din Vietnam.





Aceasta este concluzia reprezentantilor Colorful.hr Leasing, companie membra a Grupului Romanian Software, care au participat recent la ceremonia de semnare a memorandumului de colaborare in domeniile muncii si protectiei sociale intre ministerul Muncii din Romania si ministerul de resort din Vietnam.

”Pana in prezent, piata muncii din Romania a absorbit peste 3.000 de muncitori vietnamenzi, dintre care mai bine de 1.500 au obtinut avizele in prima jumatate a acestui an. Toti sunt multumiti de conditiile de lucru si de salariile din Romania, de aceea credem ca semnarea acestui memorandum va sustine si mai mult <<importul>> de muncitori din Vietnam. Anul viitor, speram sa acoperim cat mai mult nevoia de muncitori din domeniul constructiilor, productiei sau turismului, unde la ora actuala deficitul este de cateva sute de mii de angajati”, a declarat Victor Dragomirescu, directorul general al Grupului Romanian Software, din care face parte si compania de leasing de personal Colorful.hr Leasing.

Venitul mediu in Vietnam este de circa 150 de dolari pe luna, acesta variind in functie de domeniul de activitate. In Romania, potrivit legislatiei in vigoare, salariile strainilor nu pot fi mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata.

Romania are in prezent, potrivit estimarilor oficiale, un deficit total de circa un milion de angajati, in timp ce Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre care aproximativ 60 de milioane sunt persoane apte de munca.

”Leasingul de personal este una dintre directiile strategice pe care ne vom concentra activitatea in 2019, intrucat ne-am propus sa ajutam companiile din Romania sa isi acopere cat mai eficient deficitul de personal. Ne ocupam atat de recrutare, cat si de leasing de personal prin forta de munca locala si prin <<importul>> de personal din Vietnam, precum si din alte tari din Asia”, a adaugat Victor Dragomirescu.

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 2 12