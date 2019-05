Primul nume de pe lista mazilirilor oferită de EvZ, confirmat! Firea nu iartă! Breaking News

Propunerea făcută de Gabriela Firea pentru postul de secretar general al PSD, a trecut. Astfel, în locul lui Codrin Ștefănescu, demis marți, a fost numită, prin vot, Rodica Nassar președinte PSD sector 2.





"Noi am avut o şedinţă la PSD Bucureşti, am discutat mai multe probleme. Am discutat inclusiv despre situaţia în care se află partidul după aceste alegeri europarlamentare şi rămâne ca punctul nostru de vedere să-l prezentăm în cadrul Comitetului Executiv, unde se vor lua, fireşte, şi deciziile cele mai importante. Noi o susţinem pe doamna Rodica Nassar pentru poziţia de secretar general al partidului. Considerăm că Bucureştiul trebuie să aibă un reprezentant în conducerea centrală a partidului şi sperăm ca şi ceilalţi din teritoriu să ne susţină această propunere", a spus Gabriela Firea la intrarea în ședință. Astfel, informațiile oferite în exclusivitate de EvZ în cursul dimineții prind contur, iar primul nume de pe lista oferită de jurnalistul Dan Andronic a fost confirmat.

BEC, rezultate OFICIALE! RASTURNARE de situatie! Ce se intampla, de fapt, cu PSD

Pagina 1 din 1