Cod roșu de cutremur politic în Germania! Vom ajunge să o regretăm pe Merkel dacă la „butoanele” Europei ajung „Khmerii Verzi”!

Motorul economiei europene, Germania, s-a gripat, iar consecințele politice se anunță cumplite, atât din punct de vedere economic, cât și politic. E, practic, cod roșu de cutremur politic la Berlin.





Nu strâmbați din nas cu neîncredere, nu e vorba de vreun fake news inventat de cine știe ce analiști obscuri, ci de veștile îngrijorătoare pe care ni le dă presa mainstream, mai precis site-urile de știri ale Deutsche Welle și France 24 (instituții media care sunt campioanele ale corectitudinii și multiculuralismului progresist).

Banca centrală a Germaniei și-a redus proiecțiile pentru creșterea economică în 2019, titrează Deutsche Welle, adăugând că atât creșterea economiei, cât și rata inflației prezintă riscuri: „Bundesbank a oferit vineri (7 iunie) o evaluare sumbră a perspectivelor economice actuale ale țării, reducându-și previziunile pentru creșterea PIB-ului în 2019 la doar 0,6% față de 1,6%, cât prevăzuse în decembrie. De asemenea, a redus previziunile de creștere în anul 2020 de la 1,6 la 1,2% .Economia germană se confruntă în prezent cu o încetinire marcată, afirmă banca centrală în actualizarea dată publicității.Acest lucru este provocat, în principal, de încetinirea creșterii industriei, în care plafonarea exporturilor are importanța ei". Imediat au apărut confirmările. Biroul Federal pentru Statistică al Germaniei a susținut vineri preocupările Bundesbank, spunând că exporturile au scăzut cu 3,7% în aprilie a.c., comparativ cu luna anterioară și cu 0,5% față de aceeași lună a anului trecut. Coicidență sau nu, simultan cu veștile proaste de la Bundesbank și Biroul pentru Statistică, guvernul Angelei Merkel a primit critici aspre din partea reprezentanților unei puternice asociații a patronatelor (Federația Industriilor Germane). Iată ce a notat France 24: "Marea coaliție (CDU-SPD) a consumat o mare parte din încrederea ... plasată în ea (…) Coaliția a pierdut sprijinul multor oameni, inclusiv din mediul de afaceri și a generației mai tinere", a declarat Dieter Kempf, șeful Federației Industriei Germane”. Industriașul german a criticat deschis „rata nesănîtoasă a redistribuției” (oare de cheltuielile cu integrarea imigranților să fie vorba?) și a cerut reducerea impozitelor pentru a spori competitivitatea Germaniei, dar și răspunsuri clare din partea guvernului pentru companii în ceea ce privește politicile de prevenirea a încălzirii globale. Preocupările industriașilor germani pentru soarta planetei sunt cât se poate de binevenite (mai ales după scandalul care a implicat industria producătoare de mașini), dar Kempf ar fi bine să se gândească serios la ce-și dorește,.. Nu de alta, dar ecologiștii germani sunt pe cai mari și ar putea în viitorul apropiat să se gândească să-și asume guvernarea. Iată ce informații dă Deutsche Welle cu privire la intenția de vot din Germania! Sondajul Deutschlandtrend, realizat de Infratest, îi plasează pe Verzii Germani la un nivel record – 26%, din intenția de vot, cu un procent înaintea creștin-democraților conservatori (CDU- CSU) ai cancelarului Angela Merkel. Mai grav este că doar 27% dintre respondenți cred că șefa CDU Kramp-Karrenbauer (mini Merkel) ar deveni un bun cancelar, chiar dacă Merkel, cea care a „i-a lăsat moștenire” partidul, se menține la o cotă de încredere de 53 la sută. Cât privește celelalte partide, AFD are 13%, social-democrații numai 12 procente 12 %, iar Democrații Liberi numai 8, urmat de extrema stîngă cu 7 procente. Într-un sondaj separat, realizat de YouGov, doar 27% dintre germani s-au pronunțat pentru continuarea guvernului de coaliție condus Merkel. 25 la sută dintre respondenți ar prefera o alianță a Verzilor cu SPD și Partidul de Stânga. O astfel de alianță, care are mari șanse să vină la putere în cazul unor alegeri anticipate, ar avea însă efecte devastatoare asupra economiei germane și, pe cale de consecință asupra Europei. Khmerii Verzi (așa cum sunt ei numiți de adversarii politici din cauza fanatismului concepțiilor) au planuri mari și nu tocmai raționale. Dincolo de pledoarii de genul „dreptul la azil nu este negociabil”, acești reprezentanți ai extremei stângi sunt tot ce mai lipsea industriei germane ca să apuce pe calea recesiunii. Ca să vă lămuresc, iată câteva dintre ideile care se regăsesc în Manifestul pe baza căruia Bündnis 90/Die Grünen (Alianța 90/ Verzii) a obținut atâtea voturi în alegerile europene. Verzii (Die Grünen) vor să majoreze impozitele corporațiilor care emit cele mai multe gaze cu efect de seră. De asemenea, manifestul lor solicită o taxă minimă pentru dioxidul de carbon (CO2) pentru centralele electrice și industriale din Europa. Cu alte cuvinte, nu doar companiile vor fi lovite, ci și consumatorii casnici. Mai mult, se cere aplicarea unui impozit european unic pentru corporații, precum și o taxă digitală pentru giganți tehnici precum Facebook și Google. Verzii germani sunt, de altfel, perfect de acord cu PSD în privința multinaționalele, pe care le acuză că plătesc prea puține taxe. Din câte se vede, e cam pe dos față de relaxarea fiscală cerută de industriași. Verzii nu prea știu cum e cu șomajul, creșterea economică sau criza, ei abia fac față propriilor viziuni despre salvarea planetei. Așa că nu-i exclus, dacă se va ajunge într-adevăr la o guvernare „Verde”, să o regretăm cu lacrimi în ochi pe Angela Merkel.

