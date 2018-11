CNCD demontează ACUZAȚIILE lui Laufer la adresa lui IOHANNIS: „A mai fost membru al Guvernului”

Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat că Ilan Laufer a fost numit o dată ministru de către șeful statului și a catalogat afirmațiile acestuia drept „extrem de grave”.





„Sunt nişte declaraţii şi acuzaţii extrem de grave. Este un subiect cu care nu este bine a glumi. E un subiect pe care nu putem să îl utilizăm în lupta politică fără a avea argumente şi fără a avea probe în acest sens”, a declarat președintele CNCD, Asztalos Csaba.

El a mai spus că își amintește cum președintele Iohannis l-a numit pe Laufer într-un Guvern trecut.

„Văd că sunt acuzaţii apărute încă din campania electorală prezidenţială din 2014 şi sunt elemente şi atacuri legate de apartenenţa etnică a dlui Iohannis. Acum, ca simplu fapt, eu din câte îmi aduc aminte, dl Laufer a mai fost membru al Guvernului, numit de acelaşi preşedinte, dl Klaus Iohannis, cetăţean român, etnic german”, a mai spus Csaba.

Csaba a mai declarat că FDGR este continuatorul „din punct de vedere patrimonial” al organizației naziste Grupul Etnic German și instanța nu ar fi permis ca orice organizație să fie continuatorul unei organizații naziste.

„Vreau să fac o precizare despre Forumul Democrat German şi organizaţia nazistă Grupul Etnic German, pentru că aici am avut plângeri la CNCD şi am făcut o anumită cercetare. Există o decizie a instanţei care arată că FDGR este continuatorul din punct de vedere patrimonial al acestui grup etnic german. Vă explic de ce. Pentru că acest grup etnic german a apărut în 1940 dar înainte de a apărarea acest grup etnic german, comunitatea germană din România a avut organizaţii ale minorităţii care au acumulat bunuri, iar acest grup etnic german a preluat forţat în 1940 acel patrimoniu sau o parte a patrimoniului (...) Instanţa nu ar fi permis ca o organizaţie, indiferent că vorbim de FDGR sau alte orgnizaţii, să fi fost, sau să fie continuatorul unei organizaţii naziste, acest lucru este interzis de lege (...) Cred că a face acuzaţii de susţinere a unor ideologii naziste pornind de la o astfel de decizie şi de la faptul că am avut retrocedarea anumitor imobile cred că se merge prea departe”, a mai declarat președintele CNCD, la B1 TV.

