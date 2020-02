Adrian Minune, un nume sonor din industria manelelor, a povestit despre clipele grele prin care a trecut în timp ce se afla cu formația la Milano, Italia.

Deși a fost deposedat de un instrument muzical cu o valoare mare, artistul a declarat că nu va depune plângere, întrucât nu s-a simțit niciun moment în pericol.

„Era clarinetul lui Mari, solistul nostru cu clarinetul, costa câteva mii de euro. Eu eram în hotel, ne-au urmărit, oamenii nu au fost pe fază. Au venit mascaţi, se putea întâmpla orice, camerele funcţionau, dar nu am putut să depistăm.

Nu m-am simţit în pericol, fiecare trebuie să aibă grijă de el, Mari trebuie să aibă grijă de instrumentul lui, era un instrument care se desface şi se face mai mic. Nu am depus plângere, ce rost avea pentru un clarinet?! Încă o dată, felicitări hoţilor!”, a mai spus manelistul.

Pentru a trece peste această „pierdere”, manelistul a încheiat povestirea într-o notă pozitivă, încercând să transmită urmăritorilor o „învățătură”,

„Prin întâmplările vieţii trebuie să treci, fiecare secundă trece cum vrea ea, doar trebuie s-o speculezi cum vrei tu. Asta este! S-a furat, s-a furat, am cumpărat altul. Fiecare om are meseria lui. Hoţii au meseria lor, florarii, meseria lor, lăutarii pe a lor, trebuie apreciaţi că şi-au făcut treaba bine”, a declarat Adi Minune la Xtra Night Show, conform Stirimondene.

