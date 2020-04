Virusul apărut în China îi afectează familia în mod direct. Jurnalistul a dezvăluit pe Facebook faptul că fiul său se află la mare distanţă de România, situaţie de nedorit pentru oricine ştie ce înseamnă să fii părinte.

„Sunt fix 7 (șapte) ani de când am plecat fizic din Intact la Romania TV; fără scandal. Convins, nu mai e nici un secret, de Sebi Ghiță. Aș fi preferat să serbez cu totul și cu totul altfel. Nu cu ochii scoși. Nu cu soția închisă-n casă și cu copilul autoizolat la 2.000 km distanță.

Nu cu breaking news continuu. Nu cu anunțat de morți în direct. Nu cu doctori după doctori în emisie. Dar n-am de ales. Și nici n-am voie să cad. Pur și simplu, nu-mi permit s-o fac. Așa că n-o s-o fac.

Mă găsiți, ca de obicei, la locul știut. Cel mai lung loc de muncă din istoria mea în televiziune. Dacă-mi făcea cineva pronosticul ăsta atunci, îi spuneam că-i nebun.

Mi-ar fi plăcut să marchez cumva festiv acești 7 ani de-acasă. N-a fost să fie. Așa că vă las un (auto)promo de acum 5 (cinci) ani. În mare, totu-i cam la fel. Cu un singur amendament: emisiunea mea, care de un an și ceva se numește Punctul culminant, a ajuns cel mai vizionat talk-show zilnic la nivel național de pe piață. În cea mai urmărită televiziune din România. Pare c-a meritat…” a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

La finele anului trecut, Victor Ciutacu a câştigat Premiul Special pentru Excelenţă în Jurnalism, în cadrul Galei Premiilor Capital Eroii Anului 2019.

Altfel, amintim că numărul românilor confirmați cu Coronavirus în țara noastră a ajuns la 2.460. Numai în ultimele 24 de ore au fost confirmate 215 cazuri noi, iar numărul morților a ajuns la 85.

Ce se anunţă în comunicatul Grupului de Comunicare Strategică:

„De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.247 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 1 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași, 21 la Caraș-Severin, 12 la Constanța, 20 la Prahova, 8 la Dolj, 5 la Brașov, 8 la Cluj, 5 la Galați, 2 la Bihor, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba, 1 Argeș).

Totodată, până acum,85 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Oradea, Ialomița, Bihor și Mureș, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 215 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 57 depacienți, dintre care 34 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este deocamdată staționară.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt12.218 depersoane. Alte 119.218 depersoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 26.609teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 923 deapeluri la numărul unic de urgență 112 și 4.826la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent,260 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Totodată,în ultimele 24 de ore, Poliția și Jandarmeria au aplicat, în același interval de timp,522 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

Polițiștii au depistat, în același interval de 24 de ore,6.939de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de11.366.595 lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 196 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus):105 înSpania, 57în Italia,14 în Franța, 7 în Germania,4 în Marea Britanie, 2în Namibia, 2 în Indoneziași câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia și SUA.De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 24 decetățeni români aflați în străinătate, 9 în Italia, 6 în Franța,4 în Marea Britanie, 4 în Spaniași unul în Germania, au decedat.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 31 martie 2020, au fost raportate 386.282 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.

ŢARA

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI

VINDECAŢI*

Italia 101.739 (+4.050) 11.591 (+810) 15.729 (+1.109)

Spania 85.195 (+6.398) 7.340 (+812) 19.259 (+2.479)

Franţa 44.550 (+4.376) 3.024 (+418) 9.522 (+1.558)

Germania 61.913 (+4.615) 583 (+128) 16.100 (+2.600)

Regatul Unit 22.141 (+2.619) 1.408 (+180) 179 (+8)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 31 MARTIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI

VINDECAȚI*

777.798 (+62.138) 37.272 (+3.693) 178.378 (+12.164)

*conform datelorpublicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

* dateledinparantezereprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 30-31 martie

Grupul de Comunicare Strategică”

Te-ar putea interesa și: