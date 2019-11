Acesta a anunțat atunci introducerea clasei pregătitoare, începând cu 22 ianuarie 2012, pe care o vor frecventa în mod obligatoriu toți copiii, începând cu vârsta de 6 ani, desființând astfel grupa pregătitoare din cadrul grădinițelor. De atunci, șapte generații de copii au început școala mai devreme, iar neumulțumirile părinților, care nu au caracter general, dar care nu sunt nici puține, s-au strâns sub forma unui butoi cu pulbere. Astfel, există discuții intense pentru a se reveni la formula clasică: școala să începă din nou de la vârsta de 7 ani!

Conform legii, copiii care împlinesc 6 ani până în data de 31 august 2019 merg obligatoriu la școală. Dacă părinții doresc să-și dea copilul la școală mai devreme decât această vârstă, trebuie să-și înscrie copilul pentru evaluarea psihosomatică. Aceasta este realizată de către consilierii școlari în scopul de a observa funcționarea cognitivă, deprinderile motrice, abilitatea de a intra în contact și de a comunica. Pot fi înscriși în clasa pregătitoare doar copiii care obțin aviz favorabil. Când se constată că micuțul încă nu este pregătit pentru școală, se recomandă înscrierea în învățământul preșcolar, la grupa mare.

„Evaluarea psihosomatică făcută de către consilierii școlari este importantă deoarece prin intermediul ei se observă dacă copilul are dezvoltate abilitățile necesare pentru a face față mediului școlar. Această evaluare are rolul de a preveni apariția unui stres inutil la copil, din care poate deriva ulterior chiar aversiunea față de școală, dacă acesta ar merge în clasa pregătitoare fără să fie pregătit emoțional și cognitiv”, a declarat pentru EVZ, Paul Apostică (foto), psiholog și consilier școlar. Cu alte cuvinte, trebuie să fii pregătit ca să începi să te pregătești pentru școală. Dacă acei psihologi care analizează copilul scapă un amănunt sau extrapolează unul, micuții pot să repete încă un an de grădiniță, și deci să ajungă în clasa I la vârsta de 8 ani, ori să plece cu avânt spre clasa zero, dar acomodarea să fie o adevărată traumă.

„Repetent” la clasa zero

„La vârste mici, un an contează mult în dezvoltarea capacității copilului de a face față la oboseală și solicitări. Dacă se constată că apar dificultăți de adaptare la mediul școlar, în cazul în care elevul a fost înscris în mod anticipat din punct de vedere al vârstei, părinții pot face o solicitare prin care să-și retragă copilul, acesta urmând să fie reînscris în clasa pregătitoare”, explică Paul Apostică. De asemenea, dacă are vârsta de peste șase ani și este înscris în clasa pregătitoare, părinții au posibilitatea să-l retragă și să-l mai lase un an la grădiniță. Deci, dacă un copil de doar 6 ani este obișnuit să doarmă la prânz sau dacă mai are câte un „accident fiziologic”, acest copil este supus unei analize: dacă e mai bine să se reîntoarcă la grădiniță, acolo unde există suficient personal care să-i asigure atenția necesară, răbdarea de a trece peste incidente de genul celor enumerate anterior și unde poate să doarmă sau să se întindă pe un pat atunci când se simte obosit. Mai mult, acolo are parte și de două mese calde, micul dejun și prânzul, care contribuie major la o dezvoltare sănătoasă, în detrimentul sandvișurilor din ghiozdan. O analiză care rezultă clar în favoarea grădiniței, dar care se lovește de lege și de rușinea părinților de a nu avea copilul în clasa I la vârsta de 8-9 ani.

Organigrama bazată pe meditație și mâzgăleală

Dacă obligativitatea clasei zero ar dispărea, majoritatea părinților ar reveni la clasica metodă de pregătire din cadrul grădiniței. O spun chiar părinții care de 7 ani se tem ca micuții lor să nu „rămână repetenți la clasa zero” doar pentru simplul fapt că aceștia nu sunt fizic și emoțional pregătiți să stea ore în șir pe o bancuță rece și să se uite în gura unei învățătoare care nici ea nu prea știe ce să le explice. Conform organigramei, clasa pregătitoare se axează pe un fel de „mindfulness”, adică pe meditație, pe comunicare și pe exersarea scrisului. În realitate, se plâng părinții, în foarte multe școli copiii ascultă învățătoarea spunându-le povești din popor, mâzgălesc foi, repetându-li-se sacadat să nu vorbească între ei și să nu deranjeze „ora”

Învățătoare pline de zel

Ciprian N. din Constanța este tatăl a două fete. Cea mai mare a fost în prima linie când a început „experimentul” clasei pregătitoare. Acum, aceasta este în clasa a VII-a. „Nu știu dacă este bine sau nu această clasă pregătitoare, dacă își are sau nu rostul. În schimb, recunosc, îmi este teamă că va ajunge în clasa a XIIa și nu va fi sănătoasă mintal. Copiii ăștia sunt epuizați psihic. Iar teoria nu se regăsește în școli. Știți cum funcționează programa acestor clase? La o anumită școală, există o învățătoare mai plină de zel și încă din clasa pregătitoare îi învață să citească și alte lucruri care ar trebui să le învețe în clasa I. Iar cum părinții și învățătoarele vorbesc între ei, unele vor adopta acest model greșit care se va perpetua. Dacă această clasă ar servi numai drept obișnuință la noul mediu, dacă s-ar vedea drept o grădiniță în școală, atunci este bună”, a povestit acesta pentru EVZ.

„În rândul celor mici intervine plictiseala”

„Clasa pregătitoare nu își are rostul. E mult mai important ca, la această vârstă, copilul să rămână la grădiniță. Atenția lui este încă foarte instabilă. La grădiniță este locul unde se pune accentul pe stimularea proceselor psihice de atenție, de răbdare, de acceptare a grupului de copii, în special pe formarea unei echipe, prin jocuri și concursuri. În plus, această clasă pregătitoare reia într-o oarecare măsură foarte multe activități făcute deja în grădiniță. Astfel, în rândul celor mici intervine plictiseala. Cel mai important este să se adapteze treptat. Copiii trebuie în primul rând să își întărească sănătatea psihică, care și așa este extrem de influențată de noile tehnologii. Cred că în următorii ani, clasa pregătitoare va dispărea. Se va începe din nou cu clasa 1. Este foarte importantă și părerea celor mici, iar copiilor nu le place clasa pregătitoare”, a declarat pentru EVZ, învățătoarea Maria Lupău.

Asociația părinților: „Spațiile nu corespund”

Pe de altă parte, există și voci care susțin această clasă. Iulian Cristache (foto), Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, este de părere că această clasă pregătitoare este binevenită fără discuție. „Se face o altfel de educație aici. Altfel se interacționează la școală comparativ cu grădinița. În centrele mari, clasele pregătitoare sunt pregătite cu bănci puse în formă de U, astfel încât copiii să interacționeze mai ușor, să nu fie discriminați, care e în prima bancă, iar învățătorul să fie în centru și să poată privi către toți și să fie văzut de toți copiii. Avem nevoie ca aceste aranjamente să funcționeze și în mediul rural. Din păcate aceste aranjamente nu funcționează, spațiile nu corespund, nu avem niciun regim termic care să-i ajute. În mediul rural este de muncă. Clasa pregătitoare este foarte binevenită și nu trebuie să se îndrepte din nou spre grădiniță”.

