Istoria secreta Ciudățenia din istoria japonezilor de la Sega. Compania, fondată pentru soldații americani care luptau împotriva niponilor







Ceea ce urmează nu este o istorie completă a companiei Sega, ci și a originilor sale ca o companie americană în domeniul divertismentului cu produse răspândite în Japonia.

În 1940, chiar înainte de implicarea Americii în cel de-al Doilea Război Mondial, trei oameni, Martin Bromley, Irving Bromberg și James Humpert, au înființat o companie numită Standard Games, care era situată în Hawaii.

Ideea era că, odată cu războiul la orizont, vor fi mulți bărbați în bazele militare. Iar acei bărbați vor avea nevoie de ceva cu care să-și petreacă timpul liber. Astfel, Standard Games a vândut acestor baze aparate cu jocuri care funcționau cu monede (mai ales slot machines).

Extinderea în Japonia pentru Sega

După război, având în vedere faptul că Japonia se afla acum sub ocupația Aliaților, Standard Games (care era acum cunoscută sub numele de Service Games, datorită orientării sale militare) a văzut o oportunitate uriașă în numărul de angajați americani relativ inactivi staționați în Japonia. Afacerea sa din SUA era, de asemenea, atacată de guvernele statelor care încercau să interzică aparatele de jocuri de noroc cu monede. Astfel, în 1951, compania s-a mutat la Tokyo. Un an mai târziu, compania și-a schimbat din nou numele, în Service Games of Japan.

Mutarea în Japonia a dus la schimbarea obiectivului companiei. Deși inițial vindea aparate doar bazelor militare americane, Service Games of Japan a găsit rapid o piață de desfacere și pentru consumatorii și întreprinderile private japoneze. Între timp, în 1954, a fost înființată o altă companie de distracții cu sediul în Japonia, condusă de un american (David Rosen). Specialitatea Rosen Enterprises era importul de aparate foto din America, ceea ce a determinat compania să își extindă activitatea pentru a include mai târziu și aparate cu monede.

Era Periscope

În 1965, văzând avantajele pe care le-ar putea aduce punerea în comun a resurselor lor pe o piață în plină expansiune, aceste două întreprinderi au fuzionat. Astfel, compania rezultată va fi cunoscută sub numele de Sega (o prescurtare de la Service Games) Enterprises. În 1966, Sega a lansat primul său joc arcade: Periscope.

Apărut înainte ca jocurile arcade electronice să fie inventate, Periscope era un joc de luptă cu submarine care era operat mecanic. Periscope a fost un succes atât de mare încât mașinile au fost vândute și expediate în America.

Cu toate acestea, a fost, de asemenea, un catalizator pentru sfârșitul proprietății unice și exclusiv americane a companiei.

Împărțirea pe continente

În 1969, corporația gigant Gulf+Western a cumpărat Sega. Deși au prezidat o extindere continuă a activității Sega (inclusiv prima consolă de acasă a Sega, SG-1000), în momentul prăbușirii pieței jocurilor video din 1983, compania axată acum pe jocuri era în mare dificultate și a fost divizată în două de către proprietarii săi.

Componentele sale americane au fost vândute companiei de pinball Bally, în timp ce partea japoneză a afacerii a fost preluată de un grup condus de magnatul japonez de arcade Hayao Nakayama și unul dintre cei patru fondatori inițiali, David Rosen. Un an mai târziu, această „nouă” Sega a fost cumpărată de gigantul japonez din domeniul IT CSK Holdings Corporation.

Rosen este ultimul american care a fost implicat atât de îndeaproape în conducerea Sega. Acesta a continuat să lucreze pentru companie. Pentru început ca șef al Sega of America și apoi ca președinte al Sega, până la pensionarea sa în 1996, notează Kotaku.