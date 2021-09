Cîţu, despre demisia sa: “Nu sunt iresponsabil să las România fără Guvern în prag de iarnă”

Premierul Florin Cîţu dă garanţii românilor că nu va fi niciodată iresponsabil şi că este aici ca să găsească soluții deoarece PNL este acum la guvernare, iar premierul este al PNL.

Florin Cîţu: „Asta ar însemna să fiu şi eu iresponsabil. Lumea trebuie să ştie că atunci când pleacă premierul, pleacă Guvernul. O demisie a premierului înseamnă că eu sunt de acord să arunc ţara în aer, să fiu eu cel iresponsabil. Nu voi fi niciodată iresponsabil. PNL este la guvernare, premierul este al PNL, suntem aici să discutăm, să găsim soluţii”, a mai spus premierul miercuri seara.

De ce nu îşi dă demisia Florin Cîţu

„Noi nu vom face ce a făcut PSD, nu vom arunca ţara în aer, nu ne vom da jos propriul guvern. Niciodată PNL nu va susţine o moţiune împotriva propriului guvern, iar eu voi face aici exact ce am început. Am promis stabilizarea economiei anul trecut, am stabilizat economia, anul acesta avem creştere economică. Da, nu se vede încă în buzunarele românilor (…), ea se va vedea. Va trebui să continuăm să investim, altă soluţie nu avem. (…) Nu sunt iresponsabil să las România fără Guvern în prag de iarnă”, a afirmat Cîţu la Digi24, întrebat de ce nu îşi dă demisia din funcţie, aşa cum au cerut cei de la USR PLUS, pentru a continua guvernarea în coaliţie.

Florin Cîțu, despre USR PLUS: Nu poți să șantajezi dezvoltarea românilor

Premierul a spus că USR PLUS „a legat abuziv desființarea SIIJ de programul Anghel Saligny”.

Florin Cîțu: „Anghel Saligny e un proiect ale cărui componente sunt în programul de guvernare, cine spune altfel minte. E vorba despre rețelele de apă, canalizarea și drumurile județene. A fost în dezbatere publică o lună. Niciodată nimeni a spus nimic despre acest program, nimeni nu s-a opus dintre colegii de coaliție. Au apărut discuțiile când se apropia data congresului la USR PLUS și au legat abuziv desființarea SIIJ de programul Anghel Saligny”, a mai explicat premierul.

Premierul: Am înțeles că se dorea să avem două guverne, sau trei guverne

Florin Cîţu a mai declarat faptul că USR PLUS nu doreau altceva decât să obţină un avantaj de imagine, şi spune:

„Mi-au spus cu două săptămâni înainte că nu au o problemă cu Anghel Saligny, dar să trecem mai întâi desființarea SIIJ – care este în Parlament. Nu aveau nimic împotriva programului, voiau doar să obțină un avantaj de imagine. Nu poți să șantajezi dezvoltarea românilor. Nu poți bloca procedura de avizare, e un abuz al ministrului Stelian Ion. Și nici activitatea guvernului. Am înțeles că se dorea să avem două guverne, sau trei guverne. De fapt, două guverne. Se părea că e un guvern USR, și celălalt guvern. Nu există așa ceva.

Am fost de acord cu amendamentele lor. O parte dintre amendamentele lor sunt acolo. O parte dintre ele nu sunt, dar asta se întâmplă cu toate. Să știți că și eu am avut amendamente. A fost unul pe care l-am avut, și până la urmă din negocieri cu colegii nu a fost inclus acolo. Voiam ca proiectele să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Am avut discuții, am înțeles că s-ar putea să fie o problemă mai târziu, a rămas prin ordin de ministru. Dar ăsta nu e un capăt de țară. Asta înseamnă negociere, dar nu șantaj”, a explicat Cîţu.

Florin Cîţu, despre ipocrizia lui Dacian Ciloş

„De 30 de ani de zile stăm cu drumuri neasfaltate, cu localități fără apă potabilă și fără canalizare. Este o grabă, dar este o procedură care durează.

Haideți să vorbim despre ipocrizie. În 2016, când era premier Dacian Cioloș, lângă Vasile Dîncu, ce s-a întâmplat cu PNDL 2? A fost o hoție, sau n-a fost o hoție? Au plătit atunci ministrul Finanțelor Anca Dragu și domnul Dacian Cioloș facturi la PNDL 2, sau s-au opus în totalitate și au spus „nu, nu facem așa ceva!”?

Nu poți să șantajezi un proiect care a trecut prin tot circuitul de avizare. A fost în dezbatere publică și n-ai spus nimic atunci. Nu așa se face o coaliție. Nu așa lucrează partenerii între ei, prin șantaj. Nu poți să șantajezi. Nu e vorba de mine, e vorba despre români”, a mai declarat premierul la digi24.