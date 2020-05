„Am o rugăminte, Parlamentul a votat o lege. În acea lege am stabilit cu toții că este obligatorie purtarea măștii în interiorul clădirilor și a instituțiilor. Prin urmare, ca să nu leșinăm sau să nu avem nevoie de spitalizare… Am rugămintea, legal, să solicitați Secretariatului General să dezinfecteze microfonul după ce ați vorbit”, a spus Florin Roman, făcând vizibil aluzie. Marcel Ciolacu declarase înainte: „Am voie să vorbesc fără mască? Am o singură problemă când port masca, îmi vine să strănut și pe urmă sună Ponta la 112 și vine Vela și mă aresteze.”

Așadar, în scurt timp a fost dezinfectat microfonul după discursul lui Marcel Ciolacu.

De asemenea, politicienii PSD, PRO România și ALDE au încălcat prevederile legale și nu au purtat masca obligatorie în plenul Camerei la „Ora premierului”, unde Ludovic Orban a fost chemat să prezinte măsurile de relansare economică după criza provocată de pandemia de coronavirus.

„Domnule președinte Ciolacu, domnule lider al PSD, respectați regulile. Regula este ca în spații închise să purtăm mască. Cum ați vrea ca românii să respecte regulile pe care le stabilim, în condițiile în care lideri importanți din Parlament nu respectă aceste reguli”, a fost reacția premierului României, vizavi de acest aspect.

(FOTO: EVZ/Răzvan Vălcăneanțu)