Cel mai dur atac la Cioloș vine din USR! Indecizia liderului Plus strică planurile Alianței 2020

Un lider al USR consideră că Dacian Cioloș împiedică formațiunea din care face parte să evolueze, fiind încă un politician care abia acum se construiește.





Radio Europa Liberă a lansat un atac dur la adresa lui Dacian Cioloș bazat pe declarațiile unui lider USR sub protecția anonimatului.

Detaliile controversate din biografia lui Dacian Cioloș nu incomodează USR, ci, conform unui lider important al Uniunii, care a vrut să-și păstreze anonimatul: „ceea ce ne deranjează este incapacitatea lui de a se decide ce vrea să facă mai departe”.

Acesta a spus că Dacian Cioloș este „indecis” în ceea ce privește viitorul, cu toate că ar fi „prima opțiune” în cazul în care s-ar decide să candideze la prezidențiale: „ar fi o nebunie să avem doi candidați”. Principala problemă în legătură cu Cioloș este „această stare de expectativă”, care nu permite Alianței USR-PLUS să aibă o strategie clară, informează Flux24.

Liderii USR au fost încântați de atacul fostului premier la adresa președintelui Iohannis, spunând că „Dacă nominalizezi în fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca preşedinte, trebuie să îţi asumi responsabilitatea pentru nominalizare”.

Fostul premier tehnocrat a fost sunat de la Cotroceni „și a început să dea înapoi”, potrivit unor surse din alianța USR-PLUS. „Dacian Cioloș are îndoieli despre el însuși”, fiindcă el abia acum „se construiește ca politician”, spune liderul USR, cu care am discutat și care subliniază că decizia lui Cioloș e esențială pentru începerea dezbaterilor în interiorul celor două partide USR și PLUS.

PSD și ALDE au preluat discursul anticomunist, după ce ani de zile, mai ales liderii PSD au fost considerați continuatorii vechiului regim, prin prezența lui Ion Iliescu, dar și a altor politicieni proveniți din frigul comunist.

„Reacția negativă la Cioloș limitează capacitatea de creștere a USR”, potrivit unuia dintre liderii Alianței.

Uniunea Salvați România (USR) și PLUS, formațiunea condusă de Dacian Cioloș au format o alianță, iar lista pentru europarlamentare e condusă de fostul premier tehnocrat. USR a insistat ca Dacian Cioloș să deschidă această listă, argumentând că fostul șef de guvern are o mare notorietate, dar că între timp a demonstrat că nu comunică suficient de bine și că USR ar fi preferat ca Cioloș să nu răspundă acuzațiilor lui Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a declarat că Cioloș era în 1987 „militar în trupele de securitate și paznic la poarta dizidentei anticomuniste Doina Cornea”. Cioloș a confirmat prompt informația lui Tăriceanu, explicând și că într-adevăr a „supravegheat” o „intersecție” despre care ulterior a aflat că „era pe strada care ducea spre casa doamnei Cornea”.

