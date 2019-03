Adevărul despre Cioloș și serviciile secrete. Unde a făcut, de fapt, armata?

Întrebat unde a făcut armata, Dacian Cioloș a ținut să menționeze din nou că nu a fost afiliat niciunui serviciu de informații.





„În primul rând eu nu am făcut parte din niciun partid politic. Nici din PUNR, nici din alt partid politic înainte de a mă înscrie în PLUS și înainte de a fonda Mișcarea România Împreună, care, din păcate, n-a putut fi înregistrată, și-apoi știți toată povestea cu PLUS.

Armata am făcut-o în Cluj și apartenența sau nu la vreun serviciu de informații am declarat-o foarte clar și îi invit pe cei care speculează lucrul acesta să facă exact ce am făcut eu: și anume o delcarație pe propria răspundere că nu sunt pilotați de niciun serviciu de informații, că n-au fost membri ai Securității, că n-au colaborat cu Securitatea, ca nu colaborează cu nimeni, nici din țară, nici din străinătate și după ce voi vedea această declarație semnată, putem discuta”, a declarat Dacian Cioloș.

