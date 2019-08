Pe 26 iulie, ziua în care polițiștii au intrat în curtea lui Gheorghe Dincă, în urma apelurilor disperate ale Alexandrei Măceșanu, Ioan Buda, pe atunci încă şeful Poliţiei Române, a anunţat că şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt va fi destituit. IGPR a emis un comunicat de presă în care face precizări cu privire la destituirea şefului IPJ Olt, anunţând că cel destituit este adjunctul şefului IPJ Olt, Eugen Nicolae Alexe, aflat la comanda unităţii. Şeful IPJ, Cristian Voiculescu, se afla în concediu la acea vreme.

Pe 27 iulie, ministrul de interne abia numit în funcție, Nicolae Moga, a anunțat demiterea șefului Poliției Române, Ioan Buda, și înlocuirea lui la conducerea Poliției cu adjunctul său, Florian Dragnea.

Pe 29 iulie, șeful STS, Ionel Vasilcă, a demisionat motivând că nu vrea să afecteze prestigiul instituției, în contextul în care Alexandra a fost de negăsit, deși sunase de trei ori la 112.

Ministrul de interne de la acea vreme, Nicolae Moga, și-a anunțat demisia pe data de 30 iulie, la trei zile de la destituirea lui Ioan Buda.

Ulterior, și Florian Dragnea a fost înlocuit din funcția pe care o exercita interimar cu Liviu Vasilescu, chestor care conduce în prezent Poliția Română. Pe data de 5 august, secretarul de stat din MAI Gheorghe Nucu Marin a fost eliberat din funcţie, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă. Premierul a decis ca postul să fie preluat de Chirilă Dumitru-Daniel.

Nucu Marin, fost ofițer DIPI, a fost primul demnitar care a căzut din cauza clanurilor din Caracal care își dispută acolo supremația. Remus Rădoi, controversatul administrator al unor firme de protecție din județul Olt, declarase la un post de televiziune, în plin scandal, că a fost în audiență la secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin și îi spusese că un clan ce se ocupă cu prostituția, proxenetismul și cămătăria se bucură de protecția unor șefi din poliție și din parchet. În relatarea lui, Rădoi a spus și că aceleași aspecte le-a semnalat și generalului Anghel Andreescu, când l-a primit și acesta în audiență. El este omul care, împreună cu gardienii lui, au indicat comisarului șef Alexe trei adrese greșite, nu STS.

Pe data de 1 august, procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat de cazul Caracal, a fost suspendat din funcţie, în urma deciziei de joi a Secţiei pentru procurori a CSM, întrunită pentru a discuta cazul lui, după ce Inspecţia Judiciară a început ancheta disciplinară.

Secția Specială îi vizează pe procurorii Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova, cel care s-a ocupat de cazul Luizei, fata de 18 ani dispărută încă din luna aprilie, și Cristian Popescu de la Parchetul din Caracal, cel din dosarul Alexandrei.

Secția Specială investighează „împrejurările în care organele de urmărire penală au acționat/nu au acționat în contextul cercetărilor care s-au desfășurat în dosarul uciderii adolescentelor din Olt”.

Pe de altă parte, DIICOT a dispus începerea urmăririi penale in rem, pentru abuz în serviciu, în cazul crimelor din Caracal, iar recent a extins ancheta și cu privire la neglijență în serviciu în preluarea și gestionarea apelurilor 112.

Polițistul destituit, acuzat că făcea parte dintr-o rețea de proxenetism

După ce Poliția Română a anunțat că un agent din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Olt a fost destituit pentru abateri disciplinare grave, cel vizat, polițistul Dan Dumitrescu, a declarat, la Antena 3, că este nevinovat. În schimb, omul de afaceri Remus Rădoi susține că sunt martori care afirmă că polițistul făcea parte dintr-o reţea care ducea fete în state europene, pentru prostituţie.

Dumitrescu: Este vorba despre un dosar de cămătărie și șantaj, din luna aprilie, din data de 4 aprilie, în condițiile în care pe data de 3 s-au desfășurat percheziții la domiciliul meu. (…) Repet, eu am calitatea de martor. Între timp nu mi s-a adus nicio acuzație.

Moderator: Remus Rădoi spune că dvs luați fete pe care le drogați și apoi le agresați sexual, am încheiat citatul. Cum răspundeți acestor acuzații?

Dumitrescu: Nu vreau să răspund în niciun fel acestor acuzații, e problema dânsului dacă spune lucrurile astea.

Moderator: Dvs. ați fost trimis la percheziția domiciliară în acea dimineață de la casa lui Gheorghe Dincă?

Dumitrescu: Nu, nu. Eu în fața casei lui Gheorghe Dincă am fost trimis pentru a asigura măsuri de ordine și fluidizarea traficului. Noi am ajutat Biroul Rutier Caracal, adică Serviciul Rutier Olt a ajutat Biroul Caracal. (…)

Remus Rădoi: Vă citesc din declarațiile martorilor. Doi dintre martori îl menționează pe domnul Dumitrescu Dan că a consumat împreună cu dumnealor cocaină. Unul dintre martori are calitatea de victimă și este o femeie. O a treia persoană, de sex masculin, spune că a mers pentru a-i cere o părere domnului Dan Dumitrescu și a depune o plângere și acesta l-a sfătuit să plătească mai degrabă taxă de protecție către grupare decât să depună plângerea. Din câte știu eu, domnul Dumitrescu făcea parte ca membru activ al acestei grupări și asta a fost documentat pe parcursul celor șase luni de interceptări, dar și prin intermedul informațiilor venite de la terțe persoane. (…)

Moderator: Domnule Dumitrescu, acuzațiile sunt extrem de grave…

Dumitrescu: Acuzațiile sunt ale domnului Rădoi. În prezent este un dosar în curs și lucrurile vor fi stabilite. Dar până la terminare, destituirea mea din Poliție – conform dispoziției inspectorului șef din data de 27.08.2019 – a fost pentru aspectele care au apărut în presă.

Moderator: Domnule Dumitrescu, în afară de acest dosar pentru care IPJ a dispus destituirea dvs, știți de alte dosare care vizează rețele de proxenetism în care dvs să fiți cercetat, chiar și în calitate de martor?

Dumitrescu: Nu, nu. (…) Nu am făcut parte niciodată din nicio rețea de proxenetism, din nicio grupare nu am făcut parte! Eu sunt polițist, eu am lucrat la Judiciar, am lucrat la Proximitate, de un an și jumătare aproape lucrez la Serviciul Rutier.

Martorul care a văzut-o pe Luiza înainte să fie răpită de Gheorghe Dincă a dat trei declarații la DIICOT

Un martor care susține că a văzut-o pe Luiza Melencu în ziua dispariției spune că a fost audiat și a dat trei declarații la DIICOT Craiova. Cu toate acestea, mărturiile sale nu ar mai fi ajuns la București, după preluarea cazului de către DIICOT central.

El ar fi fost identificat de anchetatorii din Craiova după imaginile surprinse de camerele de luat vederi, chiar în locul unde se afla și Luiza. Martorul este un tânăr care locuiește chiar în satul Luizei, Dioşti, care a văzuto pe fată la ocazie, înainte ca el să urce într-o maşină.

Tânărul a povestit, la Antena 3, că le-a spus membrilor familiei Luizei, dar şi anchetatorilor, că în maşina în care a urcat erau deja patru persoane şi că nu a mai fost loc şi pentru fată, aşa că Luiza a rămas să aştepte un alt şofer.

Mama tinerei dispărute susține că la DIICOT Craiova nu i s-a arătat nicio filmare cu momentul în care Luiza s-a urcat în mașina lui Gheorghe Dincă, dar i-a arătat o filmare în care se vede și mașina gri.

„Băiatul a spus că domnul Vasilescu (procurorul DIICOT Caracal n.r.) i-a menţionat în ce era îmbrăcat, ceea ce pe el l-a revoltat. A spus că atâta timp cât pe el l-a văzut în ce era îmbrăcat, iar în dosar filmul ăsta nu este, că nu l-a văzut nimeni, putea să vadă şi maşina în care a urcat Luiza“, a declarat mama Luizei.

Șeful DIICOT: au fost verificate toate camerele

Despre imaginile luate de pe camerele de supraveghere din zonă, șeful DIICOT, Felix Bănilă a declarat: „La momentul inițial, după preluarea cauzei, s-a căutat să se identifice toate camerele de pe traseu și au fost ridicate, eu sper, în totalitate aceste camere pentru că, știți foarte bine că acestea au un hard-disk cu rescriere, iar imaginile se pot pierde în timp. Acestea vor fi sortate, filtrate și vor fi reținute doar cele care prezintă interes pentru anchetă”.

