Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu

Am fost avertizați, mai în glumă, mai în serios, ca nu va fi ușor. Iohannis însuși ne-a spus că o să râdă lumea de noi, dar chiar nu ne-am gândit că vom ajunge să-i dăm dreptate tocmai lui! Ba, mai mult, unii incep chiar să-l regrete. Pe bune, e ceva rău și toată lumea se întreabă ce e de făcut mai ales că apare o ipoteză tulburătoare: președintele României e întreg la cap?

