HAI România!

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu

Am fost avertizați, mai în glumă, mai în serios, ca nu va fi ușor. Iohannis însuși ne-a spus că o să râdă lumea de noi, dar chiar nu ne-am gândit că vom ajunge să-i dăm dreptate tocmai lui! Ba, mai mult, unii incep chiar să-l regrete. Pe bune, e ceva rău și toată lumea se întreabă ce e de făcut mai ales că apare o ipoteză tulburătoare: președintele României e întreg la cap?

De aici începe dialogul Hoandră-Comaroni-Turcescu din podcastul HAI Live. De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău