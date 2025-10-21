Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT

A căzut economia României în groapă? Este pe moarte? Sau, așa cum se tem mulți, a fost pusă intenționat la "colțul infamiei"? Suntem la un pas de colaps sau "poate că nu încă"? Invitatul lui Dan Andronic în cel mai nou episod Contrapunct este omul de afaceri Mohammad Murad. O discuție FĂRĂ MĂNUȘI despre starea reală a economiei: Cât de nasol este, de fapt?

▪️ De ce nu mai vin investitorii? ▪️ Cine profită de pe urma acestei crize? ▪️ Și mai important: mai avem soluții sau ne pregătim de ce e mai rău? Un diagnostic necruțător de la unul dintre cei mai vocali antreprenori din România. Nu ratați o analiză esențială despre viitorul banilor noștri!

