Denisa Despa este concurenta de la „Românii au talent” care a reușit să-l uimească pe Florin Călinescu cu numărul ei de dans exotic, scrie Cancan.

Mai nou, din cauza plictiselii, dansatoarea s-a apucat să facă clipuri video pe rețelele de socializare, prin intermediul cărora ține legătura cu fanii ei, foarte mulți la număr. În ultimul său „număr”, Denisa și-a ”lăsat” barbă și mustață.

Totul a fost o încercare de o copia pe celebra Conchita și a reușit să facă asta cu ajutorul machiajelor profesionale, dar și al unei peruci.

Senzuala dansatoare a venit îmbrăcată sumar, lucru care le-a atras imediat atenția juraților, iar în combinație cu mișcările lascive executate pe scenă a reușit să-i lase cu gura căscată.

Vizibil afectat de prestația domnișoarei, Florin Călinescu a simțit nevoia de a-și pune ochelarii la ochi pentru a nu rata niciun moment din număr.

„Parcă ești de la Circa 14… Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o! Distrugeți-i viitorul! După ce că mai avem vreo două-trei în țară… Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat tot… Au mai rămas Zamolxe, Babele și ea! Scumpa mea, mă plictisesc aici: cu viori, cu dansatori, cu coruri, cu tot felul de echilibristice… Of, dacă te-ai sublima într-o sticluță mică, ca-n Aladdin, să frec puțin și să spui: Da, stăpâne! Sunt aici! Îndeplinește-mi orice dorință!… De-o lună am scris textul ăsta și n-aveam cui să i-l spun”, a comentat Florin Călinescu la momentul respectiv.

