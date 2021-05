Relația dintre ei este cu adevărat specială, deci iată cine i-a nășit pe Dani și Gabriela Oțil. Cei patru au petrecut până în zori alături de apropiați, la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din showbizul românesc. Părinții spirituali ai celor doi au fost alte vedete. Fosta „mamă natură” Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au devenit părinții spirituali ai faimosului cuplu.

Roxana și Tinu trăiesc de ani buni la Timișoara. De numele lor e legată comunitatea Epic Society, în jurul celui mai în vogă club din vestul României, unde Tinu e asociat. Recent acesta a devenit administrator al județului Caraș Severin, dar a început și un interesant proiect de coaching.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu și-au amânat nunta

Frumoasa blondină și artistul au făcut cununia civilă anul trecut, în luna februarie. Pandemia le-a dat planurile peste cap celor doi. În urmă cu ceva timp, Roxana Ionescu a declarat în cadrul unei emisiuni TV că încă nu au reprogramat nunta, deoarece nu știu cum va evolua situația la nivelul țării noastre. Vedeta a mărturisit că nu și-a ales nici rochia de mireasă. „Nu aveam o data stabilită, dar am vrut să facem nunta în vara lui 2020, dar nu s-a mai putut.

Nu am reprogramat nunta pentru 2021 pentru că am intuit că nu se va întâmpla nicio minune. Noi suntem oricum spontani. Nu am apucat să dăm nici bani pentru local. Nici rochia de mireasă nu am ales-o, dar am în minte ceva. Nu am făcut o simulare, dar știu cum va fi. Sper să fie, de fapt, două rochii, pentru că voi vrea una mai elegantă pentru biserică și una mai ușor de purtat pentru petrecere”, a mărturisit fosta „mama natură”.

Pentru nunta finilor lor, Roxana și Tinu au optat pentru ținute elegante dar care să le asigure libertate de mișcare. Au dansat pre în șir. Nașul a avut un costum închis la culoare. În schimb, nașa a optat pentru un costum cu sacou, vestă și pantaloni scurți de culoare albastră. ”Mi-era tare dor să am parte de zile speciale ca asta”, a mărturisit Roxana Ionescu cu privire la nunta finilor lor.

Sursa foto: Instagram