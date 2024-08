International Cine este Mike Lynch? Magnatul a dispărut cu un iaht de lux ce e de negăsit







Magnatul Mike Lynch este una dintre cele șase persoane dispărute de pe un iaht scufundat în largul Siciliei. Însă, cine este acest om de afaceri? Ei bine, el are o poveste de viață tare interesantă. Printre care, a încercat să treacă peste un eșec în Silicon Valley care i-a pătat moștenirea de simbol al ingeniozității britanice.

Lynch, 59 de ani, a dat lovitura când a vândut Autonomy. Adică un producător de software pe care l-a fondat în 1996. El a vândut afacerea către Hewlett-Packard pentru 11 miliarde de dolari în 2011. Dar afacerea s-a transformat rapid într-un albatros pentru el. După ce a fost acuzat că a falsificat registrele contabile pentru a realiza vânzarea.

Cine este Mike Lynch?

Acuzațiile de fraudă au dus la concedierea lui Lynch de către Meg Whitman, pe atunci director general al HP. Dar și la o luptă juridică care a durat un deceniu. Aceasta a culminat cu extrădarea sa din Regatul Unit pentru a face față acuzațiilor penale de a fi pus la cale o fraudă masivă împotriva unei companii care a modelat zeitgeistul Silicon Valley după ce a început într-un garaj din Palo Alto, California, în 1939.

Lynch a negat cu fermitate orice infracțiune. A afirmat că a fost transformat într-un țap ispășitor pentru propriile nereguli ale HP. O poziție pe care și-a menținut-o în timp ce depunea mărturie în fața unui juriu în timpul unui proces care a durat 2 luni și jumătate. Proces desfășurat la San Francisco la începutul acestui an.

Procurorii Departamentului de Justiție al SUA au chemat mai mult de 30 de martori în încercarea de a dovedi acuzațiile conform cărora Lynch s-a implicat în duplicitatea contabilă care a dus la furtul de miliarde de dolari de la HP.

Probleme mari în afaceri

Procesul s-a sfârșit prin a-i da dreptate lui Lynch. Care a fost achitat de toate acuzațiile în iunie. Lynch, care a rămas în libertate pe o cauțiune de 100 de milioane de dolari în timpul procesului, a promis să se întoarcă în Regatul Unit și să exploreze noi modalități de inovare.

Deși a evitat o posibilă pedeapsă cu închisoarea, Lynch s-a confruntat în continuare cu o factură potențial uriașă în urma unui proces civil desfășurat la Londra, câștigat în mare parte de HP în 2022. Daunele nu au fost stabilite în acest caz. Dar HP solicită 4 miliarde de dolari. Lynch a câștigat mai mult de 800 de milioane de dolari din vânzarea Autonomy.

Înainte de a se încurca cu HP, Lynch a fost aclamat pe scară largă ca un vizionar care a inspirat descrieri care îl prezentau ca versiunea britanică a cofondatorului Microsoft, Bill Gates, și a cofondatorului Apple, Steve Jobs.

Un proces coplicat

Lynch, un matematician cu studii la Cambridge, și-a lăsat amprenta prin conducerea Autonomy. Și a creat un motor de căutare care putea căuta prin e-mailuri și alte documente de afaceri interne pentru a ajuta companiile să găsească mai rapid informații vitale. Creșterea constantă a Autonomy în primul deceniu de existență a făcut ca Lynch să primească, în 2006, una dintre cele mai înalte distincții ale Regatului Unit, Ordinul Imperiului Britanic, Office of the Most Excellent Order of the British Empire.

În lunile premergătoare tranzacției care avea să eșueze, HP a evaluat Autonomy la 46 de miliarde de dolari, conform dovezilor prezentate la procesul lui Lynch. Procesul a prezentat, de asemenea, portrete contrastante ale lui Lynch. Procurorii l-au descris ca pe un șef cu mână de fier, obsedat de atingerea obiectivelor de venituri. Chiar dacă acest lucru însemna recurgerea la duplicitate.

Dar avocații săi l-au prezentat drept un antreprenor integru și un tocilar prototipic al tehnologiei căruia îi plăcea să mănânce pizza rece noaptea târziu, în timp ce reflecta la noi modalități de inovare, descrie TIME.