Cine este cel mai periculos om din lume? Dezvăluiri de ultimă oră de la Casa Albă

O carte scrisă de doi jurnaliști de la The New York Times și care va apărea luna viitoare scoate la iveală informații incendiare despre liderul american Joe Biden.

Volumul este intitulat „This will not pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future” („Așa ceva este inacceptabil: Trump, Biden și bătălia pentru viitorul Americii”).

Cartea scrisă Jonathan Martin și Alexander Burns surprinde momente cruciale ale SUA din ultimii ani, cum ar fi alegerile din 3 decembrie 2020, cât și realitatea post-electorală din Administrația Biden, scrie CNN.

Biden în război cu Fox News

Potrivit autorilor, Joe Biden a declarat „război“ postului TV conservator Fox News pe care l-a descris ca fiind „una dintre cele mai distructive forțe din Statele Unite“. Liderul de la Casa Albă a fost și mai dur cu privire la Rupert Murdoch, fondatorul imperiului mediatic care deține și Fox News.

Potrivit cărții, care va face valuri, este de părere sursa citată, Joe Biden a spus că Murdoch este „cel mai periculos om din lume”. Afirmația ar fi fost făcută în 2021 unei persoane din anturajul liderului american, dar numele acesteia nu a fost dezvăluit.

La rândul său. cartea descrie postul TV Fox News drept „un torent de emisiuni anti-Biden, care alimentează scepticismul cu privire la vaccinuri și care difuzează teorii conspirative nebunești despre atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului”.

Gafă a liderului american

Potrivit sursei citate, Joe Biden, nu s-a pronunțat niciodată la adresa lui Murdoch în public, motiv pentru care este de așteptat ca remarca sa la adresa miliardarului în vârstă de 91 de ani să fie intens discutată după publicarea cărții. Casa Albă a refuzat să comenteze afirmațiile din volumul celor doi jurnaliști.

În schimb, liderul american l-a numit „nenorocit prost“, pe un jurnalist de la Fox News. Peter Doocy, corespondent la Casa Albă l-a întrebat în luna ianurie 2022 pe Biden „dacă inflaţia este un handicap politic în perspectiva alegerilor pentru Congres din acest an?“.

„O inflaţie mai mare este un avantaj uriaş”, a răspuns Biden sarcastic. A urmat apoi remarca „Ce nenorocit prost”. Ulterior Biden l-a sunat pe jurnalist și și-a cerut scuze, dar afirmațiile sale au fost intens criticate.