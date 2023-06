Cine e favorit să-i ia locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj. „Bursucul” și-a făcut bagajele și semnează cu o altă echipă

Dan Petrescu (55 de ani) a plecat din nou de la echipa CFR Cluj. Anunțul oficial a fost făcut, astăzi, iar decizia era una așteptată, în condițiile în care „Bursucul” a amânat să confirme după finalul sezonului, că-și va duce contractul care expira anul viitor, până la capăt.

Dan Petrescu se va despărți de gruparea din Gruia fără să plătească niciun ban. Tehnicianul are mari șanse să ajungă în Coreea de Sud, acolo unde este dorit de echipa Jeonbuk.

„Mulțumim, Dan Petrescu! Conducerea clubului nostru, împreună cu antrenorul Dan Petrescu, au ajuns la o înțelegere privind încetarea amiabilă a contractului.

Îți mulțumim, Mister, pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru, pentru dedicarea și profesionalismul care te caracterizează, pentru contribuția decisivă pe care ai avut-o în câștigarea ultimelor 5 titluri și a tuturor performanțelor europene bifate de CFR Cluj în ultimii ani.

Îți dorim multă baftă mai departe!”, se precizează în comunicatul publicat, joi, de oficialii de la CFR Cluj.

Trei mandate pentru Petrescu, la CFR Cluj

Dan Petrescu a pregătit-o pe CFR Cluj în trei mandate: iunie 2017 – iunie 2018 (37 meciuri), martie 2019 – noiembrie 2020 (84 de meciuri), august 2021 – iulie 2023 (102 meciuri). „Bursucul” a avut un final de sezon urât. La ultima partidă, pierdută de ardeleni, pe teren propriu, cu Farul Constanța, Petrescu a făcut un circ de pomină. El s-a enervat pentru că echipa lui Gheorghe Hagi nu s-a dat la o parte, pentru a le permite „feroviarilor” să câștige și să se califice în cupele europene.

CFR a jucat apoi un baraj cu FC „U” Craiova (scor 1-0) și s-a calificat în Conference League.

Cristiano Bergodi e favorit să preia pe CFR Cluj. Italianul a mai lucrat în Gruia în sezonul 2006 – 2007

Favorit pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu este Cristiano Bergodi. Antrenorul italian s-a despărțit la finalul stagiunii de formația Sepsi Sfântu Gheorghe. „Plec pentru că am nevoie de o nouă provocare. Am simțit că am dat totul. Am încredere în ceea ce fac. Nu e nimic, nu m-am certat cu nimeni”, a explicat tehnicianul din „Cizmă”. Bergodi a mai antrenat-o CFR Cluj în perioada 2006 – 2007, atunci când echipa era patronată de Arpad Paszkany, iar președinte era Iuliu Mureșan.