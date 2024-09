International Cine ar putea fi noul lider al teroriștilor Hezbollah







Un văr al lui Hassan Nasrallah - fostul lider suprem al Hezbollah, ucis în lovitura aeriană de vineri - pe nume Hashem Safieddine, ar putea deveni noul lider al grupării teroriste din Liban.

Cum s-a luat decizia loviturii de vineri contra conducerii Hezbollah

Informația vine din Israel, de la trei oficiali de rang înalt care au vorbit, sub protecția anonimatului, cu jurnaliștii The New York Times.

Aceștia au declarat că liderii israelieni au urmărit timp de luni de zile locul în care se află liderului teroriștilor Hezbollah, Hassan Nasrallah. Iar decizia de a lansa atacul în ziua de vineri a fost luată doar pentru că analiștii militari și civili au considerat că au doar o scurtă fereastră de oportunitate înainte ca Nasrallah să dispară într-un alt loc, necunoscut, au declarat cei trei înalți oficiali israelieni din domeniul apărării, citați de NYT, preluată de Jerusalem Post.

Când a fost planificat atacul

Potrivit New York Times, oficialii israelieni au mai spus că peste 80 de bombe au fost aruncate în câteva minute asupra buncărului subteran în care se afla Hassan Nasrallah, pentru a-elimina. Totuși, cei trei oficiali nu au confirmat nici greutatea și nici modelul bombelor folosite.

Reamintim că decesul liderului teroriștilor Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost confirmat sâmbătă atât de partea israeliană, cât și de Liban, Iran și gruparea paramilitară șiită. Trupul lui Nasrallah a fost identificat de agenții Hezbollah sâmbătă dimineață devreme, alături de cadavrul comandantului militar Hezbollah de nivel înalt, Ali Karaki, au mai spus oficialii.

Sursele au mai spus că operațiunea a fost planificată la începutul săptămânii, înainte ca prim-ministrul Benjamin Netanyahu să plece pentru a vorbi la Adunarea Generală a ONU. Toți cei trei oficiali au spus că Hashem Safieddine este unul dintre puținii lideri înalți ai Hezbollah care nu erau la locul în care a fost organizat atacul în care a fost eliminat Hassan Nasrallah.

Hashem Safieddine ar putea fi noul lider Hezbollah

Oficialii israelieni au mai spus pentru NYT că ei cred că Hashem Safieddine ar putea fi anunțat ca noul secretar general al Hezbollah.

Desemnat terorist de Departamentul de Stat al SUA în 2017, Hashem Safieddine este un văr al lui Hassan Nasrallah și a fost mult timp considerat un potențial succesor.

În calitate de șef al consiliului executiv, Hashem Safieddine supraveghează afacerile politice ale Hezbollah. De asemenea, el face parte din Consiliul Jihadului, organismul care gestionează operațiunile militare ale grupului terorist susținut de dictatura islamistă de la Teheran.