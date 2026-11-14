Cinci zodii ar putea traversa schimbări importante în plan profesional în noiembrie 2026, potrivit unei interpretări astrologice publicate de site-ul american YourTango. Leul, Vărsătorul, Scorpionul, Taurul și Racul sunt semnele zodiacale vizate, fiecare având de reevaluat anumite aspecte legate de locul de muncă, venituri sau direcția profesională.

Previziunile, prezentate într-un articol semnat de Marielisa Reyes și publicat pe 11 noiembrie 2026, au la bază interpretările astrologului Auste Grigutis.

Printre temele evidențiate se numără recunoașterea eforturilor depuse, revenirea unor oportunități mai vechi, schimbarea locului de muncă și negocierea unor venituri mai bune. Interpretările astrologice nu reprezintă predicții științifice, ci perspective simbolice asupra evoluțiilor profesionale.

Pentru nativii Leu, noiembrie poate aduce mai multă vizibilitate profesională. Eforturile depuse în spatele scenei ar putea începe să fie observate, iar unele persoane ar putea primi propuneri de colaborare sau recomandări pentru funcții mai bine plătite.

Astrologul Auste Grigutis consideră că tranzitul lui Jupiter și al lui Marte prin Leu poate favoriza afirmarea profesională și atragerea atenției asupra proiectelor începute anterior.

Potrivit interpretării prezentate de YourTango, un proiect la care nativii au lucrat în liniște ar putea deveni un punct de plecare pentru o promovare sau pentru o colaborare nouă.

Pentru Vărsători, perioada aceasta vine cu întrebări legate de viitorul profesional. Unii nativi ar putea simți că actualul loc de muncă nu le mai oferă satisfacțiile de care au nevoie sau că veniturile nu reflectă efortul depus.

Mercur retrograd în Scorpion este asociat, în interpretarea astrologică, cu o perioadă de analiză și reevaluare. Vărsătorii ar putea începe să se întrebe dacă se mai regăsesc în domeniul în care lucrează și dacă actualul traseu profesional corespunde planurilor lor pe termen lung.

Grigutis vorbește despre posibilitatea revenirii unei oportunități mai vechi sau despre o conversație care poate deschide o direcție profesională diferită.

Actualizarea CV-ului, căutarea unui alt loc de muncă și analizarea ofertelor disponibile sunt câteva dintre acțiunile sugerate pentru această perioadă.

Scorpionii ar putea ajunge la concluzia că munca lor nu este apreciată la adevărata valoare. După o perioadă în care au așteptat confirmări sau au acceptat responsabilități suplimentare, nativii acestei zodii ar putea simți nevoia unei schimbări.

Prezența Soarelui și a lui Mercur în Scorpion este interpretată astrologic drept un moment favorabil pentru reevaluarea obiectivelor și pentru asumarea unor decizii importante.

Astrologul Auste Grigutis amintește două posibilități: candidatura pentru un post pentru care nativii nu erau siguri că au suficientă experiență și începerea unei afaceri proprii.

Pentru Scorpioni, schimbarea poate însemna și o negociere profesională sau asumarea unui rol cu mai multă responsabilitate. Ideea centrală a previziunii este renunțarea la subestimarea propriilor competențe.

Taurii se numără printre zodiile care ar putea analiza mai atent relația dintre carieră și viața personală. Un loc de muncă stabil nu mai este neapărat suficient dacă programul, veniturile sau responsabilitățile nu corespund nevoilor actuale.

Potrivit astrologului citat de YourTango, Taurii ar putea descoperi că drumul profesional construit până acum nu le mai oferă stilul de viață pe care și-l doresc.

Întrebările legate de salariu, flexibilitatea programului și satisfacția profesională pot deveni mai importante. Pentru unii nativi, schimbarea ar putea presupune mutarea într-un alt oraș, acceptarea unui loc de muncă la distanță sau orientarea către un domeniu diferit.

Venus și Mercur se află în mișcare retrogradă în noiembrie, iar această perioadă este asociată în astrologie cu reevaluarea relațiilor, a valorilor și a deciziilor anterioare.

Pentru Raci, previziunea astrologică pune accentul pe bani și pe posibilitatea unei colaborări avantajoase. O ofertă profesională sau o negociere ar putea aduce venituri mai mari, însă ar putea presupune și schimbarea unor planuri stabilite anterior.

Jupiter și Marte în Leu sunt asociate cu inițiativa, ambiția și dorința de afirmare. În cazul Racilor, aceste influențe sunt interpretate ca un impuls pentru valorificarea competențelor profesionale.

Auste Grigutis atrage atenția asupra negocierilor salariale. Nativii care discută deja despre o colaborare sau despre condițiile unui contract ar putea avea ocazia să solicite o remunerație mai bună.

Astrologul mai sugerează că Racii ar putea descoperi valoarea unor abilități pe care până acum le-au oferit fără să ceară o plată corespunzătoare.

Previziunile pentru cele cinci zodii sunt legate de mai multe tranzite planetare din această perioadă. Conform calendarelor astrologice, Mercur a intrat în retrogradare în Scorpion pe 24 octombrie, iar Venus a început mișcarea retrogradă pe 3 octombrie 2026.

Ambele planete urmează să revină la mișcarea directă pe 13 noiembrie, potrivit datelor publicate de Cafe Astrology. Jupiter și Marte se află în Leu în prima parte a lunii, tranzite asociate în astrologie cu ambiția, inițiativa și afirmarea personală.

Aceste poziții planetare reprezintă repere ale interpretării astrologice. Ele nu pot garanta obținerea unui loc de muncă, o promovare sau creșterea veniturilor.

Pentru Leu, Vărsător, Scorpion, Taur și Rac, mesajul previziunilor din noiembrie este legat de reevaluarea carierei și de disponibilitatea de a lua în calcul noi oportunități profesionale.