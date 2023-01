Ciclonul polar lovește Europa! Cum va fi afectată România

Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de frig va veni și peste România. „Vorbim de o formațiune depresionară extinsă în parte de nord, nord-vest, și cu deplasare către estul Europei, care a înglobat o masă de aer rece, ce a determinat scăderi ale valorilor termice chiar și în țara noastră.

Pe parcursul zilei de ieri, s-a răcit partea de sud-est a teritoriului României, semnificativ chiar, față de intervalul anterior în care am avut temperaturi de primăvară, chiar de început de vară”, a spus meteorologul ANM Alina Șerban.

Temperaturile vor scădea în mai multe zone din țară

Aceasta a adăugat că vântul va continua să se intensifice în mai multe zone din țară, acesta fiind predominant. „Intensificări de 45-55 km/h, iar izolat chiar 60-70 km/h. Viteze mai mari ale vântului vor fi în zonele de munte, peste 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vorbim de rafale de 100-110 km/h, asociate și cu ninsoare, astfel încât va determina viscol și vizibilitate redusă în zona respectivă”, atrage atenția meteorologul.

Va ploua în special în jumătatea de nord a țării, însă pe arii restrânse. Cel mai mult se va simți frigul în jumătatea estică a țării.

Mai multe țări din Europa, sub Cod roșu de ger

Cod roșu, portocaliu și galben au fost emise pentru Europa centrală, nord-estică și sud-estică, în special pentru vânt puternic (peste 100…110 km/h, mai ales la altitudini de peste 1000m) și pentru ninsoare.

Germania va intra sub cod roșu și portocaliu, Danemarca, Letonia, Polonia și Slovacia sub cod portocaliu, iar România sub cod galben de vânt și viscol în special în zonele montane. Ciclonul de aer rece va fi împins de o masă de aer cald, drept pentru care în zilele ce urmează temperaturile vor continua să fie peste limitele normale ale perioadei, în cea mai mare parte a continentului, potrivit antena3.ro.